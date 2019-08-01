首爾國際音樂比賽主角們齊聚一堂. August. 01, 2019 07:46. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “與LG一起的首爾國際音樂比賽”的上位圈獲獎者將接連展示自己的實力。 在2016年首爾國際音樂大賽上獲得第二名的男高音歌手金建宇(音譯，下同)將於18日晚7時在首爾樂天音樂廳舉行的“歐洲歌劇院獨奏家邀請男高音歌劇Gala Concert I”上帶來包括唐尼采蒂歌劇《軍中女郎》中《啊朋友，今天是多麽快樂的一天》在內的四首曲子。 金建宇於7月18日在倫敦考文垂花園皇家歌劇院以《軍中女郎》男主人公托尼奧的身份出道。據悉，該歌劇中出現的《啊朋友，今天是多麽快樂的一天》是一首要連唱9次高C(度)音的高難曲子，被譽為“撕破男高音喉嚨的詠嘆調”。英國新首相特麗莎•梅也觀看了該演出，金建宇完美地消化了9次C音，贏得了觀眾的熱烈喝彩。皇家歌劇院選角總監彼得•科托納說，“這次演出是今年皇家歌劇院三大演出之一，今後將積極啟用金建宇擔任男主角。” 金建宇在首爾國際音樂大賽獲獎後的2016年，在男高音普拉西多•多明戈以老聲樂家為對象主辦的“Operalia”大賽上獲得冠軍，預約了金黃色的未來。除金建宇外，男中音宋智沅、女高音李智炫、女中音林恩景也將參加此次演唱會。票價為3萬~12萬韓元。 2019年首爾國際音樂大賽的冠軍得主李鉉圭將於19日在首爾錦湖藝術廳延世大廳舉行個人獨唱會。屆時他將演唱在今年的首爾國際音樂大賽上用理智的詮釋使聽眾陷入麻醉的瓦格納《唐懷瑟》中最著名的唱段《晚星之歌》等。票價3萬韓元。今年參加首爾國際音樂大賽決賽的選手們將全體出動，出演於9月10日在京畿水原市京畿道文化殿堂舉行的《優勝者歌劇Gala Concert II》。

한국어