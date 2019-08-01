“韓國傳統雕花紋樣，是世界通用的現代設計”. August. 01, 2019 07:46. by 田承勳 raphy@donga.com. 百衲包袱(皮兒)是用碎布拼成的傳統包袱。三角形、四方形的零頭碎布十分協調，成為美麗的包袱。 上月在首爾鐘路區仁寺洞韓國工藝設計文化振興院KDCF畫廊舉行的“采潤李善姬紋樣折邊百衲包袱展”上展示的作品與平時熟悉的三角形、四方形直線型百衲包袱不同。用在宮殿或寺廟可以看到的雕花(門欞)紋樣縫制而成的華麗的百衲包袱吸引了遊客們的關註。 創作該作品的李善姬(57歲•京畿道博物館閨房工藝學校講師•照片，音譯)作家表示：“從2000年開始創作閨房工藝，把百衲包袱僅僅看成‘興夫老婆裙擺’等平民藝術形式，這種視角經常令我感到很可惜。”因此，多年來一直苦思冥想，有沒有方法把曲線模樣的碎布折邊拼貼在一起代替直線來制作圖案。 在此過程中，她於2016年左右看了國立古宮博物館出版的書後，啪地打了膝蓋一下。這是慶州祗林寺大寂光殿的雕花門欞照片。這是整個兒刨木制作而成的雕花紋樣，用重復的設計模式一片一片地拼貼在一起，形似百衲包袱。“啊，原來是這個啊。”她立馬前往慶州祗林寺。 “我是黎明時分去的，看到雕花的形狀，我感動得流下眼淚。居士把門推開了。我拜托居士說‘對不起，因為想看雕花門欞，所以來了，請重新關門吧’。走進裏面，看著像剪影一樣進入窗戶紙的陽光，我又一次被感動了。” 她說：“在民宅中只能用‘亞字文’‘卍字文’等幾何門欞，雕花門欞是僅用於朝鮮5大宮殿的正殿和寺廟的重要建築的珍貴紋樣。”李作家模仿景福宮勤政殿、昌德宮仁政殿、昌慶宮明政殿、德壽宮中和殿5大正殿，以及來蘇寺、神興寺、梵魚寺、月精寺等著名寺廟內的梅花•菊花•蓮花•牡丹•杏花•金剛杵雕花，創作了60多個紋樣折邊。像折紙一樣，縫上幾條山形、唇紋圖案的紋樣折邊，把它們拼貼起來，就變成了梅花，變成了烏龜，這種神奇就是她的百衲包袱藝術。 該作家的《紋樣折邊》被評價為是首次在傳統百衲包袱中引入曲線圖案的作品。這就是以古為基礎創造新事物的“法古創新”。她將親自設計的60個雕花紋樣折邊公之於眾，讓人們自由地制作成百衲包袱。該紋樣折邊在國際包袱論壇上也發表過，也曾在日本舉行過講演。獨具匠心設計的“三葉七寶紋樣”還進行了版權登記，並展示了靈活運用於包和碟子設計的生活消費品。 李作家說：“韓國的傳統雕花紋樣設計在世界上也毫不遜色。我想向年輕人展示，如果將傳統的東西進行現代化開發設計，就會有前途。”

한국어