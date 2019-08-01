半導體市場不振，但三星電子表示“不會人為減產”. August. 01, 2019 07:46. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星電子半導體部門今年第二季度(4月至6月)的營業利潤與去年同期相比減少了70.7%。雖然狀況不佳，但三星電子表示，不會人為減產。 三星電子31日發布公告稱，第二季度半導體部門營業利潤為3.4萬億韓元。這是自2016年第三季度(3.37萬億韓元)以來，半導體事業的季度營業利潤首次跌破4萬億韓元。與去年同期相比(11.61萬億韓元)減少了8萬億韓元以上。由於半導體事業的蕭條，三星電子第二季度的整體銷售額和營業利潤分別為56.13萬億韓元和6.6萬億韓元，與去年同期相比分別減少了4%和55.6%。 三星電子半導體事業萎靡不振是因為DRAM等主要存儲半導體的價格持續下跌。當天，據市場調查企業DRAM Exchange透露，7月末PC用DDR4 8Gb DRAM的平均固定價格為2.94美元，自2016年6月末以來首次跌破3美元。 由於業績不佳，SK海力士和美國美光等公司為了調節供應量，已經采取了減產措施。 但是三星電子決定，比起減產，通過轉換D內存1y納米工藝等提高技術競爭力來克服危機。三星電子DS部門(內存)副社長田世沅在當天電話會議中強調稱“不考慮人為減產措施”。接著就日本的出口限制，他表示：“日本方面的措施雖然不是禁止對材料的出口，但是對新的許可程序有負擔。因為今後的發展方向存在不確定性，所以很難判斷(影響)。”另外，他還補充道，“為了將因日本措施造成的影響最小化，我們正在制定各種對策。” 智能手機等信息技術(IT)•移動領域方面，隨著“蓋樂世S10”銷量減少，市場競爭加劇，營業利潤同比減少41.6%。消費者家電方面，高端電視銷量增加，銷售額環比增加，但營業利潤小幅下降。另外，第一季度自2016年第一季度以來首次出現赤字的顯示器部門則成功扭虧為盈。

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