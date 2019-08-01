LPGA英國女子公開賽揭幕，金孝周再次向大滿貫賽首勝發起挑戰. August. 01, 2019 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我的性格算是比較愉快的吧？ 一邊吃著好吃的東西，一邊把遺憾一掃而光。” 在上月29日結束的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽大滿貫賽事依雲錦標賽(Evian Championship)上遭遇“慘案”的金孝周(24歲)表示，不會留戀過去的傷痛。“繼續奪冠的機會正在到來。雖然還沒有抓住這個機會，但我期待下次能做得更好。” 依雲錦標賽第4輪到13號洞為止一直領先，時隔3年零6個月有望再次奪冠的她在14號洞(3桿)開球落入沙坑下沿，並在該洞吞下了難以置信的3柏忌。由此，她被同齡朋友高真榮奪走領先位置，並最終也沒能縮小差距，只能遺憾獲得共同亞軍。 當時，金孝周經過兩次嘗試，終於脫離沙坑，進行了3次推桿。幹脆宣布“unplayable (高爾夫球中不能打的死球)”會怎麽樣呢？這種情況可以罰一桿，之後在連接沙坑內接球和球洞的延長線2支球桿的距離內拋球；或者罰一桿後返回發球區(teeing area)重新開球等方法。金孝周表示：“不能說在面臨同樣情況時會做出同樣的選擇。高爾夫是不能經常做出同樣決定的一項運動。只是當時考慮到球的狀態等，判斷完全可以逃出沙坑。” 金孝珠於上月30日抵達了舉行本賽季最後一場大滿貫賽事英國女子公開賽(1日~4日)的英國。她的經紀公司相關人士表示：“金孝周抵達倫敦後接受了按摩，吃著父親金昌浩(61歲，音譯)做的韓餐，轉換了心情。” 最近呈上升趨勢的金孝周完成復活的最後關鍵是奪冠。她在最近的4場比賽中(除團體賽之外)包括兩次亞軍在內，都進入了前10名。平均推桿數為27.68桿，位居LPGA巡回賽所有球員的首位。金孝珠表示：“我認為英國女子公開賽是我一個賽季要打的無數場比賽之一，我要放下包袱。我想擺脫‘天才少女的復活’的框架，將焦點放在向人們展示我是一名隨時可以挑戰頂峰的選手上。” 憑借依雲錦標賽冠軍重返世界第一寶座的高真榮，在本次大賽上繼2013年的朴仁妃之後，時隔6年將挑戰一個賽季贏得三場大滿貫賽勝利的壯舉。另外，只要進入前5名，不管競爭對手的成績如何，她都將獲得授予一個賽季5場大滿貫賽綜合成績最好球員的“安妮卡大滿貫賽獎”。對此，高真榮表示：“如果再次奪冠，將是一件了不起的事情。如果能夠獲得3個大滿貫賽冠軍，那將是‘家門的榮耀’。”

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