眼淚的原理. July. 31, 2019 07:41. . “我難以忍受人死後壹無所知的說法。”這是朝鮮後期文人沈魯崇撰寫的短文《新山種樹記》的最後壹句。他懷念著31歲時死去的同齡妻子，壹直在墳墓旁種樹，似乎有人勸他，“人死後什麽都不知道”。連和他關系很好的弟弟沈魯巖也認為，哥哥太執著於哀悼的感情了。他並沒有介意。對他來說，死亡並不是殞滅。 沈魯崇生活的朝鮮時代，禁止用文字表達哀痛之情。這是壹個對妻子死亡過度悲傷就會嘲笑的時代。他是走在時代前列的人。他毫不猶豫地表達了失去妻子的失落和痛苦. 當他看到作為菜肴上桌的艾蒿時，也會想起妻子，聲音哽咽，並用詩歌表達了這段感情。“曾經為我挖過艾草的人，蓋在她臉上的泥土上長出了艾草。” 他留下了近50首對妻子的去世表示哀悼的詩文。其中關於眼淚的文章集中體現了對死亡的想法。 他想，只有哀悼對象有感應才會流淚。他說，因此，有時候哭而無淚，有時候則不哭而流淚。他祭拜時，有淚則是成祭，無淚則不成祭。歲月流逝也是如此。聽到琴聲和笛聲時，桌上堆滿了文件時，酒醉後失魂落魄時時，下象棋或下圍棋時，也就是說，當他與悲傷完全無關時流淌出傷心欲絕的淚水，是妻子感應的結果。那麽，眼淚並不是屬於自己的，而是屬於別人。雖然多少有些傷感，但這就是他眼中的淚原，即眼淚的原理。也就是說，思念和心痛的心相通時，流淌的是哀悼的眼淚。

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