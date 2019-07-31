尤文圖斯曾說“入境手續花了兩個小時”，但實際上是26分鐘. July. 31, 2019 07:39. by 李沅柱, 鄭允喆 takeoff@donga.com,trigger@donga.com. 圍繞引發“羅納爾多NO SHOW”風波的意甲豪門尤文圖斯的爭議正愈演愈烈。這一次，他們不僅對入境過程和比賽進程說謊，提無理要求，非法宣傳營銷的事實也被曝光。 在與K聯賽全明星隊舉行的友誼賽本月26日當天，尤文圖斯隊於下午3時左右才經由仁川機場進入韓國。 因此，原定從3點開始舉行的粉絲見面會等活動接連縮減、延期，比賽開球時間推遲了近1個小時，出現了前所未有的狀況。尤文圖斯隊主教練馬裏奧•薩裏辯解說：“辦理入境手續花費了太長時間。”尤文圖斯相關人士也通過比賽主辦公司The Festa表示：“在韓國入境審查時被統一沒收了護照等，花費了2個多小時。” 但是本報向法務部出入境管理本部確認的結果卻與事實不符。法務部方面表示：“尤文圖斯抵達入境審查現場的時間是下午2點38分，結束對76名選手的入境審查共花費了26分鐘。沒有沒收護照，和一般入境旅客一樣，都是當面審查的。” 尤文圖斯隊謊稱入境時間被延遲，並以此為由向韓國職業足球聯盟威脅說，“如果不把比賽推遲到晚上9點，可能會取消比賽。”聯盟30日表示：“尤文圖斯提議將比賽時間從上下半場的各45分鐘減少到各40分鐘，中場休息時間也從15分鐘減少到10分鐘，但被我方拒絕。”針對尤文圖斯的不負責任行為，聯盟已向俱樂部和所屬聯賽意甲聯賽發出了抗議函。 據悉，尤文圖斯隊部分球員入境後乘坐的“依維柯每日線迷你巴士”也違反了現行法律。這款大巴在韓國國內尚未上市，其側面標有尤文圖斯的標誌，只裝有期限為一年的臨時牌照，用於宣傳目的。依維柯韓國法人也在主頁等宣傳稱“作為尤文圖斯官方禮儀車輛，將首次推出日常迷你巴士”。 但是，現行汽車管理法禁止將登記為試驗研究用的車輛用於宣傳等其他用途。要想被用作文化體育活動，註冊時必須明確目的。為該車發放臨時牌照的光州光山區確認稱“已登記為試驗研究用車輛”。如果用於其他用途，將被處以300萬韓元的罰款。 依維柯是意大利大財團Exor集團旗下的汽車公司，尤文圖斯的主要贊助商吉普也是該集團的子公司。尤文圖斯俱樂部主席安德烈•阿涅利還是Exor集團的理事。有人指出，依維柯趁姐妹俱樂部尤文圖斯訪韓之機進行非法營銷。

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