三星電子在世界最大生活家電市場美國連續13個季度市場占有率排第一位. July. 31, 2019 07:39. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子在世界最大的生活家電市場—美國連續13個季度保持市場占有率第一的位置。特別是烘幹機繼2017年和2018年後，今年上半年又占據市場占有率第一的位置，繼洗衣機、冰箱之後，成為新的強者。 30日，據美國市場調查企業“trackline”透露，三星電子在洗衣機、冰箱、烘幹機、洗碗機、烤箱等生活家電產品今年第二季度(4~6月)的美國市場占有率調查中，創下了21.3%(銷售額)，連續13個季度占據第一位。據調查，以第二季度為準，惠而浦(17.3%)、LG電子(16.1%)、通用電氣(GE•14.4%)、肯摩爾(5.5%)等企業正在追趕三星電子。 特別是2006年進入美國市場的烘幹機的業績尤為突出。到去年為止，烘幹機連續2年占據美國市場占有率第一的位置。繼今年第一季度之後，第二季度繼續保持市場占有率第一的位置。 美國信息技術(IT)專業媒體“數碼趨勢”最近就三星電子的烘幹機表示：“根據使用環境的不同，提供了各種幹燥模式，耐久性也很突出”，並將其選為“最值得信賴的烘幹機”。此外，“FlexDry”產品還被選定為“最佳兩用烘幹機”，該機設有兩個幹燥空間，可以單獨烘幹毛衣、襯衫、圍巾等敏感性產品。 業內人士表示：“美國消費者傾向於同時購買洗衣機和烘幹機, 烘幹機普及率達到80%。從洗衣機中獲得的三星電子生活家電品牌力量正在擴張至烘幹機。” 三星電子今年上半年在美國市場的冰箱和洗衣機領域也保持了第一位。冰箱第二季度的市場占有率為25.3%，連續13個季度穩居第一。洗衣機的第二季度占有率(25.3%)也比第一季度(22.3%)增加了3.0個百分點，以上半年為準，位居第一。 生活家電事業部常務宋明珠(音)表示：“三星在世界最大的市場中排名第一，意味著三星的產品力得到了全世界的認可。將努力讓國內更多的消費者體驗到產品的便利。”

한국어