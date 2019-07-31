英國首相官邸新主人的“第壹女友”. July. 31, 2019 07:40. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 據法新社等媒體報道，英國新首相鮑裏斯•約翰遜（55歲）及其女友凱莉•西蒙茲（31歲）29日（當地時間）正式入住首相官邸。首相與非結婚配偶的伴侶居住在首相官邸，這在英國歷史上尚屬首次。 英國首相辦公室發言人今天說，“首相已正式入住官邸，他的夥伴今後也將在那裏居住”。但發言人同時就西蒙茲的入住強調，“不會因此增加國民稅金的投入”。 據悉，約翰遜將居住在財政部長官邸11號，而不是首相官邸唐寧街10號。財務部長官邸11號擁有4間臥室，與10號相比居住空間更大。有4名子女的前首相托尼•布萊爾曾經選擇11號，這也算是新慣例的延續。戴維•卡梅倫、特雷莎•梅兩位前首相也在11號住過。據法新社報道，“內閣第二號人物”財政部長薩吉德•紮維德（50歲）將入住唐寧街10號。 此前，英國媒體壹直關註被稱為“第壹女友”的西蒙茲是否會與約翰森首相壹道住在官邸。約翰遜從去年開始與夫人分居，正在打離婚官司。此後，約翰森壹直在西蒙茲的家裏同居。雖然西蒙茲在約翰遜競選保守黨代表的過程中很少露面，但據英國《衛報》報道，兩人上月在家中高聲叫喊，以至於警察聞訊後出動。 據悉，西蒙茲2011年第壹次見到時任倫敦市長的約翰遜，次年參加他競選連任倫敦市長的團隊，並為此作出了貢獻。西蒙茲是2017年最年輕的保守黨新聞負責人，目前在環保組織工作。美國有線電視新聞網（CNN）評論說，西蒙茲整理了約翰遜特有的“壹頭蓬發”，並對競選策略提出建議，在這次競選中起到了決定性的作用。

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