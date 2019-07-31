美國國防大學發布《韓美日三國共享戰術核武器》報告. July. 31, 2019 07:40. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 美國國防部下屬的國防大學在最近的壹份報告中提出“應該與韓日兩國共享核武器”後，與朝鮮再次進行挑釁交織在壹起，引起了不小的風波。 國防大學提出的與韓日“共享核（Nuclear Sharing）協定”目前適用於北大西洋公約組織（北約）內部。其核心是，在德國、比利時、土耳其、荷蘭、意大利等5個同盟國的美軍基地部署150∼200多枚B-61戰術核彈頭，在發生緊急情況時用相關國家的戰鬥機進行投放。 核彈頭的所有權歸美國所有，因此這5個國家不違反《核不擴散條約》。將核彈頭轉換成可操作狀態的“最終批準代碼”由美國控制，由5個國家提供搭載和投射手段（戰鬥機），行使“事實上50%”的使用權。要想實戰使用核武器，必須得到美國和相關國家總統的共同認可。 報告認為，與韓國、日本的核共享協定將起到遏制朝鮮的核、導彈並向中國施壓、以事先遏制朝鮮挑釁的效果。報告還提出，不能完全模仿（mirror）北約式核共享。這可以解釋為，在給予韓日兩國戰術核武器的“共同使用權”的同時，投下核彈也要由美國來實施。軍方消息人士表示：“以停戰線為界限，韓朝之間巨大的常規戰鬥力正在對峙，考慮到擁核的朝鮮的威脅，在非常時期必須徹底控制戰術核武器的實戰使用。” 對此，也有人懷疑美國是不是在核共享協定構想過程中把歐洲和亞洲同盟國區別對待。前統壹研究院院長全聖勛表示：“朝鮮核武器已經完成並部署在了眼前，因此應該實現北約式的核共享，以便在發生緊急情況時韓國軍隊能夠進行核投送。” 也有分析認為，無論以何種方式，美國國防部下屬機關提議與韓日簽訂核共享協定，事實上從側面證明了朝鮮的核能力已經超過了臨界值。也就是說，應該把它視為假設朝鮮核問題外交解決失敗時的“B計劃”。 大部分人認為，朝鮮事實上已擁有大量核彈頭和可打到美國本土的洲際彈道導彈，要想在軍事上壹次性消除朝鮮的核武器、導彈威脅事實上是不可能的。因此，“以核對核”的現實對策必然會出現，與對據點城市進行焦土化、擴散到全面戰爭的洲際彈道導彈等戰略核武器相比，人們關註的焦點再次集中到以前線為中心削弱敵人的戰術核武器。通過這些措施，美國可以應對朝鮮核威脅，並收到抵消中國和俄羅斯的核力量增強及切斷地區影響力的效果。 特別是對於美國來說，戰略轟炸機、核航空母艦的展開等可以減少維持現有核保護傘系統所需的天文數字的費用。對於明年11月即將挑戰連任的美國總統特朗普來說，這可能成為攻略白人支持者的好素材。這既可以平息韓國等區域內盟國的核武裝論，還有可以由“共同使用戰術核武器”來分擔核彈頭運營管理費用的優點。 但現實性制約也很大。核共享終究是運入核武器，會使朝鮮擁核正當化，也會正面違反朝鮮半島無核化宣言。文在寅總統也在2017年9月接受美國有線電視新聞網（CNN）的采訪時表示：“不同意韓國應該自行開發核武器或重新引進戰術核武器的想法。”這有可能會引發嚴重的國論分裂和同盟分裂等。 中國和俄羅斯等周邊國家的強烈反對也在所難免。韓國政府壹名官員表示：“如果在韓國重新部署戰術核武器，中國將采取與薩德事態時無法相比的全方位施壓，俄羅斯也有可能加入。”

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