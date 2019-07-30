最強老兵部隊的淒涼結局. July. 30, 2019 07:33. . 在由奧利弗•斯通執導的電影《亞歷山大》中，有壹個走進印地亞土地上的馬其頓士兵抗命的場面。他們表示：“不能再進軍了。現在好想回家。”仔細壹看，他們中不少人都穿著銀色的盔甲。在馬其頓的驕傲——長槍部隊中，他們既是鼻祖又是最強的部隊，是亞歷山大的父親菲利浦斯二世培養的士兵。這支部隊是馬其頓的活歷史，因此獲得了“銀盾部隊”的稱號。 遠征印地亞歸來後，亞歷山大讓包括3000名“銀盾”部隊在內的1萬名士兵退伍返鄉。亞歷山大給付了足夠的旅費，並作為退休金給每人加了1塔蘭頓（約合白銀26千克）。 但是，“銀盾”部隊未能返回家鄉。在返回途中，亞歷山大去世了。亞歷山大王國卷入了被稱為“迪亞多科伊（接班人）戰爭”的內戰。“銀盾”部隊雖然是老兵，但受到所有將軍的青睞。此後10年中，他們再次輾轉於舊戰場作戰。令人驚訝的是，這支老年部隊在戰鬥中從未失敗過。 公元前316年，安提戈諾斯與歐梅內斯爭奪小亞細亞的霸權。老兵們在他們最後的戰鬥中，與安提戈諾斯的重裝步兵隊正面交鋒，壹舉擊潰。普魯塔科斯說：“大部分敵軍士兵是在進行白刃戰時被斬斷。……銀盾部隊很多都70歲了，沒有壹人是在60歲以下。”歷史上從未有過的老人的勝利以殘酷的結論告終。自己的家人被俘後，“銀盾”部隊落入安提戈諾斯的圈套，背叛了歐梅內斯。安提戈諾斯將“銀盾”部隊的指揮官活埋在地下，讓老兵們散落在阿富汗的險地。然後下達秘密命令將其全部殺死。古往今來，相信政治家承諾的人都是傻瓜。 歷史學家

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