LPGA依雲錦標賽高真榮贏得年度第二場大滿貫勝利，即將重返世界第一. July. 30, 2019 07:34. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 現在正進入“高真榮時代”。 29日，美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽本賽季第四場大滿貫賽—依雲錦標賽(總獎金410萬美元•約48.5億韓元)最後一輪第四輪比賽在法國依雲小鎮度假村GC(71桿)結束。 高真榮(24歲)在因惡劣天氣晚2個小時開始的當天比賽中，在下雨的惡劣天氣下，憑借穩健的競技狀態打出低於標準桿4桿(5個小鳥球和1個柏忌)的成績，後來居上，奪得了本賽季第二個大滿貫賽冠軍。包括希望銀行奠基人杯、ANA Inspiration(全日空錦標賽，賽季首場大滿貫賽)冠軍在內，她還登上了LPGA本賽季第一個3勝的高地。 在無論誰奪冠不會讓人感到意外的由3名韓國選手組成的“爭冠組”(高真榮、金孝周、朴城炫)的激烈對決中，高真榮笑到了最後。 朴城炫在1、2號洞連續吞下柏忌，在11號洞(4桿)吞下雙柏忌，失去了追趕的動力，最終只排在並列第6位(最終合計低於標準桿10桿)。當天出發前對高真榮保持4桿優勢單獨領先位置出發的金孝周，在開球落入沙坑下沿的14號洞(3桿)上，以3桿上果嶺3推桿擊出了慘不忍睹的3柏忌，遺憾獲得了共同亞軍(最終低於標準桿13桿)。相反，高真榮在17號洞(4桿)成功推入4米遠的小鳥推，事實上已經讓比賽勝負失去懸念。 按照該賽事的慣例，頒獎儀式上特技跳傘運動員上演了一出揮舞冠軍球員所在國家的國旗，從天而降的壯觀場面。高真榮發表感想說：“這個星期我努力不哭，可是當太極旗在陌生的土地從天而降，韓國國歌響起的時候，我實在忍不住。” 憑借當天的勝利，高真榮將重新奪回世界排名第一的寶座，並在LPGA三個主要部門—賽季獎金(198.3822萬美元•約23.5億韓元)和年度最佳球員(189分)、賽季平均最低桿數(69.10桿)全部占據頭名位置。此前韓國選手還沒有同時包攬過這三個部門的冠軍。 另外，繼獲得新人王的去年果嶺命中率排名第一(77.0%)之後，今年也穩居榜首位置(78.9%)的高真榮也很有希望贏得授予一個賽季內5場大滿貫賽事綜合成績最好球員的“安妮卡大滿貫賽獎”。 高真榮將參加從8月1日開始舉行的本賽季最後一場也是第五個大滿貫賽事的英國女子公開賽，繼2015年的朴仁妃之後，時隔4年挑戰一個賽季贏得三場大滿貫賽勝利。 韓國選手在本賽季已經進行的21場比賽上共獲得了10個冠軍。

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