SK Innovation勞資談判時隔3周達成共識. July. 30, 2019 07:34. by 徐東一 dong@donga.com. SK Innovation勞資雙方29日在首爾鐘路區SK大廈舉行了“2019年度團體協定更新簽字儀式”。勞資雙方在2日就團體協定更新問題進行交涉3周後，達成了臨時協議案，在25日的工會投票中，77.6%的參與工會成員贊成，最終達成了該協議。SK Innovation方面表示：“今年6月，勞資雙方決定在短期內以建設性的方式進行之前長期消耗展開的交涉，並就‘團協框架革新’達成協議，並根據這種方式進行了此次交涉。”勞資雙方就擴大對罕見疑難病癥的治療及難孕相關醫療費的支援、擴大住宅資金貸款、建立利用成員們捐贈的1%的基本工資建立的幸福分享基金的“合作企業共同勞動福利基金”等達成了協議。

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