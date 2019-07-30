朝鮮木船和船員在調查壹天後被遣返. July. 30, 2019 07:34. by 趙東住 djc@donga.com. 27日晚在東海越過“北方限制線”來到韓國壹側後被韓國軍方拖走的朝鮮木船和船上3人，在29日下午3時31分左右全部被遣返朝鮮。他們在越過“北方限制線”40多個小時、接受韓國有關部門調查後僅過壹天，就被遣送回了朝鮮。 韓國海警方面表示，通過“北方限制線”把朝鮮木船和居民移交給了朝鮮。朝鮮船只從“北方限制線”以北海上下來，拖走了木船。韓國軍方表示，聯合情報調查結果顯示，船上3人均為普通老百姓，也沒有涉及官方的可疑點。 軍方相關人士表示：“據我們掌握的情況，木船為進行捕撈作業於27日淩晨從江原道通川港出發，作業後因天氣原因返回，但因航路錯誤而越過了‘北方限制線’。”另據軍方透露，朝鮮居民陳述說，在木船的桅桿上系上白色毛巾並不是表示有意歸順，而是為了預防與大型艦艇相撞而采取的例行措施。軍方稱，壹名居民（船長）陳述說，他穿的軍裝是其妻子用在集市上購買的斑紋面料制作的。當天的遣返，是在被朝鮮扣留的俄羅斯漁船上的兩名韓國船員平安回國壹天後進行的。 此外，據軍方聯合參謀本部向國會國防委員會報告的資料，朝鮮漁船侵犯“北方限制線”的事件從2015年的6起到今年1月至7月的386起，4年內暴增64倍以上。聯合參謀本部表示，通常隨著海流北上的東海烏賊漁汛，由於水溫過低而沒有北上，而是停留在“北方限制線”附近海域，導致了上述結果。

한국어