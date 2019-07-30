慶典取消後免費演出的英國流行歌手阿內-瑪麗. July. 30, 2019 07:34. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 英國著名女歌手兼詞曲作者阿內•瑪麗(Anne-Marie•28歲•照片)原定出演的音樂節舞臺被取消後，免費舉行了“即興演唱會”。與26日訪韓決定參加比賽卻整場坐在替補席從而引起爭議的足球選手克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲，以下簡稱C羅)相比，網民的稱贊聲不絕於耳。 阿內-瑪麗原本計劃參加28日在仁川Paradise City露天劇場舉行的“假日樂園慶典”。 但活動主辦方“FakeVirgin”公告稱：“由於下雨，丹尼爾•西澤和阿內-瑪麗的演出應音樂人的要求被取消。”阿內-瑪麗立即在社交媒體上留言說，“不是我取消了本次演出。主辦方要求我們簽署‘如果想要登上舞臺，發生死亡事故需自己負責’的備忘錄”，並表示當晚11點半將在該酒店的地下“公共休息室”舉行免費演出。 阿內-瑪麗為因音樂節取消而轉身離去的粉絲們，通過SNS實時免費轉播了演出。當天聚集的600多名粉絲說著“對不起”，為流著眼淚的她“吶喊助威”或放飛紙飛機。 據悉，酒店方面接受了阿內-瑪麗方面“一定要演出”的要求，並免費提供場地。 在阿內-瑪麗反駁FakeVirgin的公告之前，原定27日參加該慶典的美國創作歌手許(H.E.R.)的演出也被取消了，因此外界對主辦方不成熟的活動組織的批評聲很高。某演出企劃公司相關人士指出：“向藝術家追究事故發生的責任是非常罕見的事情。” 即興演唱會的消息傳開後，網民們對阿內-瑪麗方面的“飛快的隨機應變”大加贊賞。值得一提的是，很多文章都把她與因“騙吃騙喝”爭議而被冠以“納爾強多”(羅納爾多+強盜的組合詞)稱號的C羅相提並論。體育解說員徐炯旭(音)在SNS上寫道“C羅的反義詞是阿內-瑪麗”。

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