英國王妃梅根-馬克爾擔任時尚雜誌《Vogue》特別編輯. July. 30, 2019 07:34. by 孫宅均 sohn@donga.com. 據美聯社28日(當地時間)報道，英國王室哈裏王子的夫人梅根•馬克爾王妃(38歲•照片)作為時尚雜誌《Vogue》英國版9月刊的特別編輯參與雜誌的制作工作。將於下月2日發行的《VOGUE》英國版9月刊的主題是“變革的力量(Forces for Change)”。 據英國王室相關人士透露，《VOGUE》9月刊將刊登以“無所畏懼打破壁壘，齊心協力實現變革的人物”為主題的特輯報道，同時還將刊登梅根王妃和美國前總統夫人米歇爾•奧巴馬(55歲)的對話。 特輯報道講述了今年3月新西蘭克賴斯特徹奇槍擊事件發生後迅速提出槍支限制法案以果斷性而備受矚目的新西蘭總理賈辛達•阿登(39歲)、運營為年輕女性做苦惱咨詢的慈善團體“Gurls Talk”的英國時裝模特Adwoa Aboah(27歲)、瑞典的學生環境運動家格瑞塔•圖爾恩伯格(16歲)等15名女性的故事。 梅根王妃說，“她們的故事給現在的世界帶來了有價值的變化，希望這些故事能給讀者帶來靈感。”以幹練的時尚風格廣為人知的梅根王妃從2014年開始在個人主頁上公開了有關時尚、美容、女性的文章和照片，但在宣布與哈裏王子訂婚7個月前的2017年4月關閉了該網站。

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