日本學者：“韓國是遷不走的鄰居……安倍應改變敵對態度”. July. 30, 2019 07:34. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. “這是將韓國視為敵人的措施。應該立即撤回。” 東京大學名譽教授和田春樹（81歲）28日接受《東亞日報》記者采訪時表示，日本政府加強出口管制的措施“可能會對韓國半導體產業造成致命打擊”。和田教授等75名日本學者、律師、市民團體活動家25日開設網站，發表了題為《韓國是敵人嗎？》的聲明。他們將以認同宗旨的人為對象，截止到下月15日接受簽名。這是韓國大法院就強制征用判決賠償後、日本政府強烈反駁時所沒有的舉動。 主導這壹行動的和田教授表示：“去年判處征用工人（強制征用受害者）賠償之後，日本知識分子進行了活躍的討論。但對於對策，沒能達成壹致意見，最終沒能發表聲明”，“但是對於此次強化出口限制壹事，大家壹致認為應該‘撤回’。” 韓國政府提議“在外交場合磋商韓日矛盾”，但日方沒有回應。對此，和田教授分析認為：“安倍晉三首相從今年的施政演說開始到二十國集團（G20）峰會為止，壹直完全無視韓國。好像是在說‘沒有心思與韓國說話’。”他強調：“韓國是以自由和民主為基調、與日本互相不可分離的鄰國。安倍首相應該改變把韓國視為敵人的姿態，出面參加外交對話。” 與此同時，他還談到了“奧運精神”，引起了關註。和田教授說：“韓國與朝鮮、朝鮮和美國以平昌冬奧會為契機，朝著對話方向前進。奧林匹克精神強調‘和平’。”他批評稱：“明年將舉行東京奧運會，主辦國首腦安倍首相正在敵視最近的鄰國。這與奧林匹克精神相矛盾。” 日本政府就強制征用的賠償判決向韓國施壓，要求成立仲裁委員會。和田教授就此表示，“韓國在2011年就慰安婦問題要求舉行出國仲裁委員會時，日本方面並沒有回應”，指出了日本在這壹問題上的雙重態度。 和田教授還表示：“有關征用的訴訟是民事訴訟，被告是日本企業。應由被告企業來判斷如何應對判決，但在日本政府幹預後，事態變得復雜，演變擴大成國家對國家之間的矛盾。” 據說，和田教授等日本知識分子從本月初開始就準備了聲明工作。本打算在參議院選舉前公布，但因具體工作推遲，25日被登載到網上。截至28日晚10時，已有1627人簽名。 和田教授說：“我們收到了許多聲明，但這次參與人數增加的速度很快。日本全國都參與其中，這也是壹大特點。”

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