尤文圖斯隊“謊話連篇”，只顧圈錢傷透韓國球迷的心. July. 29, 2019 08:04. by 李沅柱, 鄭允喆 takeoff@donga.com,trigger@donga.com. 26日，在首爾世界杯體育場舉行的與K聯賽全明星聯隊的友誼賽中，沒有讓克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•尤文圖斯，以下簡稱C羅)出場1秒鐘的意甲尤文圖斯隊面對來自韓國方面的強烈的譴責輿論，終於開始準備對策。 據國內外足球界人士透露，尤文圖斯隊對這一事件非常重視，近期將召開由重要董事參加的對策會議。據悉，尤文圖斯俱樂部向主辦該賽事的“The Festa”方面表示“盡可能在8月初派人前往韓國”，並將於近日向韓國媒體等介紹相關情況。 不過，隨著尤文圖斯在本次友誼賽之前不斷撒謊、改口的事實被曝光，人們普遍認為，要想挽回變得冰冷的球迷的心將會非常困難。 據悉，尤文圖斯隊為了填補出現漏洞的日程，緊急安排了韓國賽。按照原計劃，24日在南京(中國)的比賽後尤文圖斯隊會在北京舉行一系列活動比賽。但是在推進活動的過程中，由於無法得到北京方面的協助，該計劃最終告吹，因此將目光緊急轉向了韓國。尤文圖斯隊向企劃公司The Festa和韓國職業足球聯盟提出在韓國進行友誼賽的要求是在3個月前的5月中旬。要求將原定為3天2夜的活動改為“12小時滯留”的也是尤文圖斯俱樂部。理由是應該給球員們休假。The Festa方面稱：“雖然我們已經向他們表示這是無法消化的日程，進行了誠懇勸解，但尤文圖斯方面稱這是‘經歷過幾次的日程’，沒有聽勸。”據悉，在不到半天的時間裏，尤文圖斯所得到的出場費高達40億韓元左右。 尤文圖斯之所以對“短暫的日程”充滿信心，是因為他們預計當初計劃乘坐的專機會在上午抵達仁川機場。但尤文圖斯在比賽日一周前突然單方面通知韓國會在“下午到達”。結果導致比賽當天日程接連被推後，直到比賽開球為止，推遲了近1個小時。除了天災等不可抗力事件外，國際比賽推遲一小時在全世界範圍內都找不到先例。 雖然尤文圖斯方面解釋說“因為當地機場的原因，飛機比預定時間晚了”，但事實並非如此。尤文圖斯出發的26日上午，南京祿口國際機場天氣非常平靜，只有些許微風，能見度也足夠，達到10公裏以上。在相似的時間，從該機場出發的飛機中幾乎沒有比預定時間晚起飛的飛機。記者在采訪中了解到，一些航班反而提前5分鐘起飛。這意味著，推遲起飛很可能不是機場原因，而是尤文圖斯方面的自身原因。 對此，尤文圖斯隊主教練馬裏奧•薩裏的解釋是“肌肉有問題，C羅無法上場”，但隨著C羅回到意大利後，立刻以“回家真好(Nice to back home)”為題將自己在跑步機上奔跑的樣子上傳到了Instagram上，薩裏主教練的謊言也不攻自破。 薩裏主教練在賽後的新聞發布會上表示“如果你想看到C羅在球場上奔跑的樣子，那就來意大利吧。不過得自己買飛機票”，事後在意大利媒體上傳開，引起了國內球迷的憤怒。 對於毫無誠意的尤文圖斯隊，韓國球迷的憤怒情緒正在無法控制地蔓延。共有6.3萬多名觀眾購買了當天比賽的門票，門票最高價更是高達40萬韓元，他們當中的部分人表示“應該進行損害賠償請求集體訴訟”，並開始有組織地行動。網上有人建議，針對日本經濟報復的抵制活動應擴大到意大利和尤文圖斯方面。

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