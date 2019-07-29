韓日開始修復外交關系，應先封存矛盾再尋找解決方法. July. 29, 2019 08:04. . 韓國外交部長官康京和26日與日本外務相河野太郎通電話後，韓日關系似乎出現了緩和的跡象。據悉，兩人在電話中對“通過各級外交渠道進行對話和溝通”達成了共識，並決定通過多邊會議等機會交換意見。由此，以本周在泰國曼谷舉行的東盟地區論壇為契機，韓日、韓美日外長會談有望得以舉行。 在韓日矛盾走向死胡同的氛圍下，韓日外長的通話值得關註。雖然雙方立場分歧依舊，但前壹天韓國國務總理李洛淵敦促日本“通過外交協商尋找解決方案”，日本對此做出了回應，這是壹個很好的信號。特別是，此次通話的實現，與主導強硬政策的安倍晉三首相的意願無關，因此有觀測認為，安倍政府至少會出面“緩壹口氣兒”。 這其中很有可能是韓日之間的某種“幕後外交”在起作用，美國安靜的作用也起了壹定作用。美國國務院高級官員26日強烈暗示在東盟地區論壇上韓美日三國外長將舉行會晤，並表示：“正在尋求鼓勵韓日雙方受益的方案。”韓日矛盾對美國經濟的負面影響，甚至對韓美日三角合作遭到破壞，對此的可能性深感敏感的美國政府，十分令人期待會有介入和仲裁的努力浮出水面。 當然，這種氛圍並不意味著外交基調的變化。日本政府將於近期舉行內閣會議，決定把韓國排除在白色名單（出口程序簡化對象國）之外。在東盟地區論壇的會面也可能是為了積累日本沒有拒絕對話的名分。但是，日本主要報紙敦促通過對話解決問題，而且知識分子集團內部也開始了撤回出口限制的運動，因此，安倍政府可能也感到了強行推進強硬壹邊倒政策的壓力。 日本的出口限制措施實施快壹個月了。壹直以來，兩國都是非對話的指責、非理性的感情占據著主導。也有不少依靠國民情緒的政治煽動。但是，在這種情況下，敦促通過對話外交解決的合理的、理性的呼聲也越來越高。兩國政府應該充分利用剛要舉行的外交杠桿。首先要封存矛盾。至少應該克制追加措施或口角，認真尋找根本性的解決方法。

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