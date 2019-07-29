C羅兩次愚弄韓國球迷. July. 29, 2019 08:04. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 26日，在意甲豪門尤文圖斯隊與K聯賽全明星隊友誼賽的舉行地首爾世界杯體育場的共同采訪區(混合區)。比賽結束後，當天未上場1秒鐘的尤文圖斯隊明星球員克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•尤文圖斯，以下簡稱C羅)面對記者詢問“發生了什麽事”時，瞪大眼睛一副吃人的表情，轉身就離開了現場。為何他的臉上會出現如此煩人、心情很壞的表情？ 當天，6.3萬多名韓國球迷冒雨來到了比賽現場。雖然門票最高價高達40萬韓元，但當天的比賽門票在發售兩個半小時之後就全部售罄，因此備受關註。因為這是能夠在現場親眼看到世界級足球明星C羅的難得的機會。推動本場比賽的The Festa與尤文圖斯方面簽約，將“C羅必須出戰45分鐘以上”列入合同條款，原因也在於球迷對C羅的關註。 但是C羅當天的表現卻令人失望。別說C羅沒有出現在球場上，在參加足球比賽時，他連參加足球比賽時不允許戴的耳環都沒有摘下，就坐在替補席上。也就是說，他從一開始就沒有上場的想法。而C羅卻在賽前舉行的粉絲見面會上表示，“可能會影響比賽，我不會參加活動。”對於C羅的行為，尤文圖斯的反應很可觀。據The Festa公司相關人士透露，得知C羅在下半場10分鐘過後才有可能上場後，向對方提出了抗議，但尤文圖斯方面的反應卻是‘主教練和球員本人雖然清楚出場條款，但球員自己說我不會上場，我們也無能為力’。給C羅提供的周薪超過7億韓元的名門球隊辯解說：“因為球員說不上場，所以沒有讓他上場。” 從踏上韓國土地到離開的瞬間，尤文圖斯一直以各種借口欺騙韓國球迷。當天入境、當天出國等令人費解的日程，加上緊湊的粉絲見面會日程等都是應尤文圖斯的邀請而安排的。但尤文圖斯隊入境後因交通堵塞推遲了行程，卻反而說“我們來了，韓國警察連護衛都沒有嗎？”。 當天從大邱趕來的金孝順(51歲，音譯)說：“聽說C羅會參加粉絲見面會，就坐了淩晨的車，感覺像是被騙了。沒看比賽就直接回去了。”當天，網上出現了為觀看C羅而購買門票的各種故事。為了與病魔抗爭多年的弟弟能見到偶像，故意花大價錢把生病的弟弟從地方帶到首爾的故事；還為了夢想成為足球選手的女兒雖然經濟狀況不佳仍買了門票的故事......他們小小的希望當天完全被粉碎了。 回到意大利後，C羅立刻在Instagram上傳了一張自己在跑步機上跑步的照片，上面寫著“回家真好”。C羅兩次愚弄了韓國球迷。

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