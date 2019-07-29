上半年進口日本汽車近3萬輛，但韓國汽車的對日出口量只有32輛. July. 29, 2019 08:04. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 今年上半年(1~6月)進口的日本汽車接近3萬輛，但韓國汽車出口日本卻只有32輛。28日，據韓國汽車產業協會和韓國進口汽車協會等透露，上半年日本汽車進口額為6.2324億美元(約7354億韓元)，與去年同期(5826億韓元)相比增加了26%，創下上半年歷史最高紀錄。以數量為準，進口輛數為29453輛，比去年同期增加5328輛(22%)，刷新了歷史最高紀錄。業內人士分析，以燃料效率為導向的環保車受到消費者青睞，日系車銷量上升。 雖然日本汽車進口增加，但德國、意大利、英國汽車等進口規模減少，上半年汽車進口總額為51.1155億美元(約6.03萬億韓元)，與去年同期(63.3111億美元)相比減少了19.3%。日本汽車在韓國市場的占有率從去年的年均17.4%上升到了今年上半年的21.5%。從品牌來看，雷克薩斯從5.1%上升到7.7%，本田從3.1%上升到5.2%。 但是韓國品牌今年上半年對日本的出口量只有區區32輛。汽車業界相關人士表示：“日本汽車市場非常看好本國品牌，因此進口品牌很難開拓日本國內市場。”

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