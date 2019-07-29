這次是特朗普施加貿易壓力，“將把韓、中排除在發展中國家優惠外”. July. 29, 2019 08:04. by 世宗=崔慧玲記者、常駐紐約記者 朴勇 herstory@donga.com,특파원parky@donga.com. 美國總統特朗普聲稱，比較發達的國家不應在世界貿易組織中享受發展中國家地位帶來的實惠，並舉了韓國為例。人們擔心，如果韓國在世貿組織中失去發展中國家地位，在農產品領域將遭受最大的打擊。 特朗普26日（當地時間）在自己的推特賬號上發文說：“世界上最富有的國家為了避開世貿組織規則和得到特惠，聲稱自己是發展中國家，導致世貿組織正在完蛋。” 他當天在指示美國貿易代表部改革世貿組織中發展中國家地位規定的文件中稱：“如果美國貿易代表部在90天裏認為沒有出現實現這種變化的根本性進展，那麽對於不合適地宣布為發展中國家的世貿組織成員國，美國貿易代表部將不會給予發展中國家待遇。”在文件中，特朗普指出中國是“最為極端的例子”，並聲稱：“墨西哥、韓國、土耳其等二十國集團（G20）成員國兼經合組織成員國的國家也聲稱擁有這壹地位。” 如果在目前的世貿組織體制下被認定為發展中國家，可以在關稅或補貼等方面獲得優惠，以保護本國產業。韓國在1996年加入經合組織時差點被歸類為發達國家，但是為了防止對農業領域產生的影響，維持著發展中國家的地位。如果韓國被排除在發展中國家之外，那麽大米、辣椒、大蒜等目前適用高進口關稅率的核心農產品關稅率將大幅下降。 農林畜產食品部表示：“目前世貿組織農業部門的談判處於中斷狀態，很難就發展中國家地位的變更進行新的討論，”“將密切關註情況，妥善應對。”

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