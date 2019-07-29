韓日面臨“命運的壹周”. July. 29, 2019 08:04. by 韓相準, 申나리 alwaysj@donga.com,journari@donga.com. 迎來日本出臺出口限制措施壹個月的本周，預計將成為決定韓日矛盾是否擴散的分水嶺。下個月2日在泰國曼谷開幕的東盟地區論壇上，不僅韓日，就連美國外交負責人也將齊聚壹堂。越來越多的人分析認為，期間可能會出現通過外交努力可以找到解決方法的突破口。 青瓦臺相關人士28日表示：“這個月的中後期，政府內部強調‘外交解決方案’重要性的聲音正在擴大，”“此前日本對我國政府的對話提議壹直保持默不作答，現在感覺得到其態度也在發生變化。”文在寅總統24日在與市、道知事共進午餐時，就此次爭端表示，“應該通過外交途徑解決”，國務總理李洛淵25日也向日本提議“通過外交磋商尋找解決方案”，與其說這是單純的期待，更應該說是反映了壹種勢頭。 據悉，事實上，在韓國外交部長官康京和和日本外相河野太郎26日通電話後，在東盟地區論壇期間舉行韓日外長會談和局長級會談的可能性明顯比以前高。此外，韓美日三國外長在論壇期間舉行會晤也日益明朗化。美國國務卿邁克·蓬佩奧也將出席這壹論壇。 美國國務院高層官員26日（當地時間）通過電話發布會表示：“每當美國、韓國、日本在同壹地點時，就會產生想聚在壹起的願望。”該官員還表示：“我們擔心（韓日）兩國之間的緊張局勢，正在尋找鼓勵（incentivize）兩國以建設性、雙方受益的方式處理這些問題的方案。”這可以解釋為，美國即使不出面仲裁，也依然存在積極介入的意向。 如果韓日及韓美日外長會談在東盟地區論壇期間舉行，這將是日本采取經濟報復措施之後韓日外長的首次會晤。壹名外交消息靈通人士表示：“上周在韓半島周邊出現的朝、中、俄連環挑釁，再次確認了韓美日三角安保合作的重要性。” 但是，與這種動向不同，日本經濟報復進程將繼續前行，這仍然是壹大變數。日本政府很有可能在東盟地區論壇召開的8月2日召開內閣會議（國務會議），決定把韓國踢出“白色清單”。韓國政府壹名有關人士表示：“日本的戰略可能會繼續改變，因此不會壹味地保持樂觀。正在根據情況制定應對預案。”

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