壹艘朝鮮木船懸掛白布越過東海“北方限制線”來到韓國. July. 29, 2019 08:04. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮軍隊用於調配糧食的壹艘木船在半夜三更越過東海“北方限制線”來到韓國壹側。船上乘有3名朝鮮居民。韓國軍方正在了解他們的身份，對他們的南下意圖進行調查。 據軍方聯合參謀本部28日透露，軍隊在27日晚11點21分察覺了越過“北方限制線”的木船，立即向現場派遣了海軍艦艇，在結束現場調查後，於28日淩晨押送前往東海第壹艦隊司令部。 在韓國軍方詢問是否投意歸順時，船上人員回答稱“航線錯誤”或“沒事”，表明沒有歸順的意思。但是從木船桅桿末端懸掛著表示歸順意向的白色布，以及船員不是因為發生異常而漂流越界、而是使用發動機航行等來看，不排除歸順的可能性。聯合參謀本部相關人士表示：“其中壹人雖然身穿軍裝，但是否是軍人還需要進壹步調查，”“就算是朝鮮軍方的副業船，也不是只有軍人才能乘坐。”

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