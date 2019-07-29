連續10年前往日本開展韓日交流教育誌願活動的韓國教育團體. July. 29, 2019 08:04. by 京都•大阪=姜東雄記者 leper@donga.com. “造出用初聲(聲母)‘ㄱ’‘ㄴ’組成的單詞最多的隊伍獲勝！” 23日上午，在日本京都的韓裔學校京都國際學校內，12名小學生分成兩組，每組6人，開始了韓國語初聲遊戲。旅日同胞、日本在校生都為了想出更多的韓語單詞而努力思考。從“貧窮”等平凡的單詞到“苦惱”等困難的單詞都出現了。當天，學生們從指導教師那裏聽到了“구닌(군인軍人)”為什麽是錯的單詞的解釋。教師都是來自韓國的大學生。 日本限制對韓出口後，韓日矛盾不斷加深，10年來一直開展日本教育誌願活動的團體的活動十分引人註目。韓國的教育捐贈團體“國人(國家人才、國際人才)”自2009年以來每年向日本國內的韓國學校派遣約60名大學生。今年該活動迎來10周年，從19日到下月3日，80名韓國大學生將前往日本大阪的建國學校•金剛學校、京都的京都國際學校等，教授韓國語和韓國文化。 采訪團來到的授課現場，盡管最近韓日矛盾不斷，但氣氛依然明朗熱情。擔任教師的高麗大學歷史教育系1年級學生申宥娜(19歲•女，音譯)說：“24日在日本大阪金剛學校講解了三國時代的七支刀，並介紹了百濟和日本的親密歷史。一位日本學生用紙張制作了七支刀的樣子，他還用日語寫了‘韓國和日本是朋友’這句話，並在旁邊畫了太極旗和日本國旗。”各學校還開展了“制作炒年糕”“用彩色紙折韓服”“用韓語討論”“學習跆拳道”等各種活動。 日本的韓國學校通常都翹首以待韓國大學生的訪問。因為這是在校生與韓國大學生用韓國語交流、學習韓國文化的機會。日本國內的韓國學校在校學生中，有一半左右是純日本國籍的學生。 來到日本韓國學校學習的韓國大學生們紛紛表示：“我們很好地完成了教育誌願活動。”大學生姜河妍(18歲•首爾大學自由專業學科)表示：“韓日關系急劇惡化，說實話坐上飛機的那一刻一度很擔心。但我們邁出的一小步聚在一起，或許龐大的政治矛盾就會得到解決。”國人教育團體代表李勝煥(音)解釋說：“最近因為韓日矛盾，討論了暫時中斷活動的方案，但大家一致認為，越是這種時候越應該致力於純粹的民間交流。”

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