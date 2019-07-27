金正恩威脅要發射瞄準“南朝鮮當局”的導彈……看朝鮮眼色的苦澀結果. July. 27, 2019 07:25. . 據朝鮮中央通訊社昨天報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩25日就發射彈道導彈壹事表示：“這是（向韓國）發出嚴重警告的武力示威的壹環。”在該報道中，僅“警告”壹詞就出現了三次。朝鮮5月份曾說發射導彈是“火力訓練計劃”，但這次卻說這是“武力示威”，這是對韓國的明顯威脅。特別是金正恩說，“南朝鮮（韓國）當局者當面上演‘和平的握手’，擺弄聯合宣言等文件，壹轉身就做怪事”，這無異於正面指責會談當事人文在寅總統。 朝鮮明確表示，導彈挑釁是在抗議預定於下個月進行的韓美聯合軍演“同盟19-2”和韓國引進尖端隱形飛機，這是荒唐的無理取鬧。大規模韓美聯合軍演去年已經中斷。從今年開始，以大幅縮小的形式進行的聯合訓練是以模擬訓練為中心的指揮所訓練（CPX），這種情況下談論中止演習，是在故意找別扭。引進隱形飛機是主權國家為加強國防應該采取的措施。朝鮮的挑釁是典型“懸崖戰術”，目的是在無核化工作磋商前夕，在不惹惱美國的情況下動搖韓國，以便提高對美國的施壓力度。 文在寅總統去年接受福克斯電視臺采訪時說，“中斷的軍事演習可以根據朝鮮的行動隨時重啟”。但聯合演習不是某壹天可以突然重啟的。制定作戰計劃、調動兵力、開展軍需物資等，需要幾個月的周密準備工作。即使有性能再好的武器，如果運用這些武器的軍隊能力和組織能力得不到持續訓練的支撐，也有可能成為無用之物。也有人指出，政府不可能不知道這種情況，只因過於在意朝鮮，繼中斷大規模聯合軍演之後，又表示要修改此次軍演名稱，這給金正恩直接脅迫的行為提供了借口。 由於朝鮮的導彈挑釁，核武器和導彈威脅進入了新的局面。新型短程導彈“伊斯坎德爾”的低空飛行高度在50公裏以下，探測和攔截難度很大。尤其是，軍方在探測、追蹤和彈著點的預測上都失敗了，在兩天內對兩枚導彈的飛行距離進行了三次修改。如果這樣，韓美擁有的薩德系統和愛國者-3型導彈的攔截也將變得困難。該導彈壹旦實戰部署，除濟州外，韓國全境都將進入射程範圍。為應對現有導彈防禦體系失效的情況，軍方還急需制定對策。

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