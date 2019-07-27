“美國卡車司機”吉在先生今天依舊在跑車. July. 27, 2019 07:25. by 朴湧 parky@donga.com. “美國卡車司機”黃吉在(50歲)24日下午(當地時間)正駕駛著40噸的大型卡車從美國密歇根州駛向俄亥俄州克利夫蘭市。他的“美國夢American Dream”似乎是一部繼續歷練和應戰的影片，而不是靜止的快照。 在首爾某大學攻讀戲劇電影專業的他，2007年以38歲的年齡決定移民美國。從一開始就是考驗。2008年全球金融危機爆發後，曾聘用他的美國公司倒閉。在異國他鄉，而且是帶著兒子、女兒和妻子，失業。幸運的是，他在同胞傳媒公司找到了工作，經受住了金融危機的風浪。 2013年在紐約挑戰了出租車司機。剛開始的時候，收入還不錯。危機又來了。乘用車共享公司優步迅速成長，之後他的收入一落千丈。每周帶回家的錢減少至700多美元。在物價昂貴的紐約，每月支付1500美元的房租，4口之家的生活非常拮據。他說：“客人選擇方便、車輛幹凈的優步，我們沒有堅持的本事。” 他的朋友也在首爾開個人出租車。他說：“朋友也說累。他說，他也知道出租車司機想過得好，但並不能阻止技術進步。他說乘客不喜歡出租車，因為很累。” 去年年初，他辭去了紐約出租車的工作。借此機會，他想挑戰一下橫穿美國大陸的“卡車司機Trucker”。正好他遇到了一家免費提供超過4000美元(約472萬韓元)的卡車司機培訓的公司。因為美國的失業率是半個世紀以來最低的，很難找到卡車司機。 他與前輩卡車司機一組，在3個月的時間裏跑了4萬英裏(約6.4374萬公裏)，拿到了卡車駕照，學習了駕駛實務。最近，他每天在卡車上睡覺，每天跑400至500英裏。出門4周以上，回到家後休息4天左右再跑。雖然與家人、朋友分開生活很困難，但是收入增加了近一倍。 我知道，“美國卡車司機”的生活也將面臨危機。同行司機抱怨，因中美貿易戰貨物訂貨量不如去年。優步進軍卡車服務市場，有人說，無人駕駛的卡車之後也會上路。吉在說：“我們只是率先經歷了每個人都要經歷的崗位變化。當高中生的兒子和女兒就業時，市場將會更快地發生變化。” 他說：“在美國最辛苦的人應該和我一樣，是每月收入4萬至5萬美元的‘工作平民’。”低收入階層由國家支援生活費和醫療費等，但既不是富人也不是窮人的模棱兩可的中產階層則需要自己賺錢來承擔。唐納德•特朗普總統的核心支持層也是對偏重低收入層政策感到憤怒的“被遺忘的中產階層”。 他低下頭說：“但那樣也不行。我們不是總有一天也會淪落為貧困階層嗎？” 吉在從未放棄過有一天“入封”做電影導演的夢想。他計劃拍攝一部描寫美國卡車司機人生的電影。 “我認為在網絡時代不存在‘美國夢’的地理局限。K-POP組合BTS最初也是通過網絡和社會性媒體在美國出名的。最近數碼設備變好了，不用花大錢就能拍電影了。” 吉在的“公路電影”今後也不會停止。引導和推動“工作的平民”在未來繼續前行，是國家、社會和政治的責任。

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