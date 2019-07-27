日本是如何在稀土爭端中獲勝的？. July. 27, 2019 07:24. . 2005年，因反對日本首相小泉純壹郎參拜靖國神社，中國掀起了抵制日貨的運動。日本也爆發了反華示威，中國駐日本大使館等多家機構接連發生投擲火焰瓶或送達槍支的事件。 2010年9月7日發生了日本海警在尖閣列島（中國稱釣魚島）拘捕中國人船長的事件，中國的稀土出口以無法知曉的原因被延遲。日本認為這是中國對日本逮捕中國船長的報復，向世界貿易組織抗議稱此舉違反了世貿組織相關協定，中國政府回應說，這是為保護環境，並不是違反行為。今年7月，對於出口韓國的半導體材料的限制，日本政府表示，這是為了保障安全，所以不違反世貿組織協定。兩件事頗有相似之處。 2010年是中國從G3（第三大經濟國）躍升為G2（第二大經濟國）的壹年。2018年日本經濟實現了完全就業。在大膽的挑釁背後，對本國經濟充滿自信也是相似之處。稀土類礦物是日本經濟支柱高科技汽車生產不可或缺的材料。這與2019年日本的出口限制規定將韓國經濟基礎的半導體產業作為目標屬於同壹情況。 2010年稀土出口限制，在日本可能遭受的損失程度上與2005年抵制日貨運動，處於不同的級別。但與2005年不同，日本人冷靜到近乎可怕地為未來而行動。雖然以右翼為中心全國各地都展開了反華示威，但並沒有發生暴力事件。也沒有絲毫中國大使館受到威脅的報道。因為外部的敵人變強了，威脅也更大，所以緊張感也變大了。 從短期來看，日本在確保稀土供應方面做出了最大努力。2010年11月，雙日商社與日本政府機構JOGMEC共同出資2.5億美元，入股澳大利亞稀土生產企業萊納斯（Lynas）。JOGMEC的出資是經濟產業省公布的“稀土綜合對策”預算1000億日元的壹部分。發生稀土糾紛是在9月，經濟產業省發表對策是在10月，而對萊納斯的出資是在11月完成的。 2012年4月，日本大企業日立開發出了不使用稀土的產業用馬達。根據2015年經濟產業省的報告書，減少稀土使用量的技術開發在包括中小企業在內的多數企業中都取得了商業性進展。技術開發之所以能夠如此迅速，是因為從2007年開始已經在相關領域進行了投資。其中之壹就是文部科學省於2007年著手的“元素戰略項目”。該項目有20多所大學和企業參加，其中對替代材料的研究取得了相當大的成果，2010年以來其研究成果在稀土替代材料的開發中得到了應用。2012年3月，美國和歐盟壹起向世貿組織起訴中國限制稀土出口，並在2014年8月得到了中國限制稀土出口違反世貿組織協定的判決。 稀土糾紛最終以日本的勝利告終。對中國稀土的依存度從2009年的86%下降到2015年的55%。相反，中國的稀土行業在2014年出現了赤字。這是因為稀土價格暴跌。在世貿組織敗訴的中國政府於2015年1月全面廢除了稀土出口限制。 日本企業沒有忘記2010年的沖擊，至今也沒有停止旨在減少稀土需求的技術開發。2018年2月，豐田汽車成功開發出了將稀土使用量減半的磁鐵。而且政府的支援政策與政權更叠無關，是壹如既往地推進。元素戰略項目始於自民黨政權，稀土綜合對策則是由民主黨政權建立。對始於民主黨政權的稀土相關技術開發項目的事後評價報告，是2015年自民黨執政時期制定的，大體上給予了肯定的評價。 而在韓國，每當總統換人，主要政府政策都會重新出發。對前政府的政策，從來沒有公正客觀的事後評價報告。2019年，韓國也有很多人要求投資培育基礎材料產業。2022年新總統就任後，會有多少人還記得2019年的騷動呢？

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