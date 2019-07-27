金正恩告訴文在寅總統：“不要無視來自平壤的警告”. July. 27, 2019 07:25. by 黃仁瓚記者、常駐華盛頓記者 李正恩 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩25日指導將韓半島全境納入射程範圍的新型短程彈道導彈的發射，並表示：“南朝鮮（韓國）當局者應及時認識到事態發展的危險性，中斷運進最新武器或舉行（韓美）軍事演習等自尋滅亡的行為。”他還說：“無論多麽不高興，南朝鮮當局者都不能犯下無視今天平壤發出的警告的錯誤。”這是去年無核化對話開始後金正恩委員長在各種導彈挑釁後首次直接向文在寅總統施壓。 朝鮮中央通訊社26日把此次彈道導彈挑釁規定為“為了給南朝鮮軍部好戰勢力發出嚴重警告的武力示威”，傳達了金正恩委員長的發言。朝鮮在5月進行導彈挑釁時，沒有使用“武力示威”壹詞。 金正恩表示：“南朝鮮當局者們在世人面前上演（板門店韓朝美會談等）‘和平的握手’，擺弄著聯合宣言或協議等文件，壹轉身坐下來就做出運進最新攻擊性武器和強行舉行聯合演習等稀奇古怪的舉動，表現出兩面性。”他還說：“希望（南朝鮮當局者）盡快恢復去年4月和9月（南北首腦會談）時的正確姿態。”青瓦臺相關人士就金正恩通過朝鮮中央通訊社批評文在寅壹事表示：“這是朝鮮中央通訊社的報道，不是談話文。很難針對不是正式立場的部分表態。” 此外，美國總統特朗普25日（當地時間）在接受福克斯新聞臺的采訪時就朝鮮發射彈道導彈表示：“只是測試了‘小玩意兒（smaller ones）’。”美國國務卿邁克·蓬佩奧同壹天表示：“（在上個月30日的板門店會晤中）金正恩委員長承諾不會進行核試驗，並將繼續避免發射中程和遠程彈道導彈。”這可以解釋為，美國可以對不能打擊美國本土和關島的短程彈道導彈挑釁置之不理，繼續為舉行朝美無核化工作磋商而努力。當天朝鮮中央通訊社介紹的金正恩的發言中也沒有給美國的信息。

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