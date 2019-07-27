無數選擇的瞬間正確判斷的標準. July. 27, 2019 07:25. by 金起允記者 pep@donga.com. “人生是B(Birth•誕生)和D(Death•死亡)之間的C(Chice•選擇)。” 正如著名哲學家讓-保羅•薩特所說，人類在生活中會面臨無數的選擇。在選擇和判斷的過程中，人類努力減少錯誤，產生了哲學、科學和文明的發展。但是，人類仍然是在選擇面前搖擺不定的存在。然後重復失誤。 這兩本書也是人類思考如何才能做出更加明智的判斷的產物。作者對我們為什麽無法正確認識問題，重復犯同樣的錯誤等問題十分關註。他們都提到了“信息利用方式的變化”這一點。 從事情報工作45年的《CIA心理學》的作者收集並編輯了他曾經利用過的機構的內部文件，並將其記錄在書中。他得出的結論大多數錯誤的原因不是信息不足，而是“分析的失敗”。分析往往因“人之偏頗”“證據評估偏頗”“概率估計偏頗”等人類心理、認知問題為固有觀念所束縛。 令人感興趣的是，似乎只能作出冷靜判斷的CIA要員們最清楚自己做出的判斷的脆弱性。仔細觀察作者所指出的錯誤，從日常生活中遇到的瑣碎的選擇錯誤到“對朝問題”等國家領導人苦惱的政治、外交見解都可以窺見一斑。從結果上看，這如實地反映了我們很難擺脫偏向性思維。 該書甚至被用作美國公務員、CIA情報員的教育書，可見作者的洞察力。 “現在這個煩惱5年後還會重要嗎？”《解決問題大作戰》一書的作者試圖提供在日常生活中遇到的諸多選擇瞬間可以提供幫助的“秘訣”，寫書。“弗洛伊德的驗算”“推論的梯子”“現象分析樹”等他提出的判斷方法就有37個。即使是熟悉的知識，只要插入新的框架進行分析，就能成為與眾不同的信息。 比如，作者對“我經常遲到”的事實，也超越了“公司離家很遠”“車來晚了”等明顯理由，而是具體地深入分析。如果“寬泛”地看待我的身體狀況、家庭關系、與同事的關系等我的遲到，也許連嚴重的問題都能愉快地解決的妙策就會浮現出來。 他為了成功判斷，還積極勸說學生學習文獻調查、完全搜索等追加信息。通過“懂了就有用”的雜學知識和信息分析框，可以幫助讀者輕松分析當前所苦惱的問題。如果用學生時代學過的“腦力激蕩法(brainstorming)”和“思維導圖(mind-map)”具體深究的話，則可以成為出色的工具。 作者是日本人氣博主，10年來他靠讀書、創意思維，在各種媒體上發表文章。前作《創意大作戰》在當地引起爆發性反響，此書也完全可以作為優秀的“指南”。

한국어