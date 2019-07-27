炎熱的地獄歐洲. July. 27, 2019 07:25. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “這樣的酷暑還是第壹次。我受不了了。” 25日（當地時間）上午，在法國巴黎裏昂火車站前，出租車司機加布裏埃爾向記者如是說。包括他在內，車站周圍的很多市民都汗如雨下，訴說著酷暑帶來的各種不便和痛苦。 當天巴黎白天最高氣溫達到42.6度，是歷史最高值。這比1873年開始觀測氣象以來的歷史最高氣溫40.4度（1947年7月28日）還要高出2.2度。這比以酷暑著稱的埃及首都開羅還要高。盧昂（40.7度）、裏爾（40.5度）、特魯阿（41.4度）等其他大城市也是如此。有評論認為，整個法國都成了“蒸籠”。其他歐洲國家的情況也大同小異。當天，德國的林根（42.6度）、比利時的克萊內布羅格爾（40.6度）、荷蘭的希爾澤萊恩（40.4度）等，各地氣溫都超過了40度。 酷熱天氣的起因是炎熱的非洲空氣的流入。如果下個月繼續出現酷暑，有可能重演2003年因最惡劣的酷暑導致兩周內老人等15000多人死亡的事件。目前，歐洲各地已經陸續出現發熱病患者。法國內政部說：“本月以來已有50人喪生。應避免戶外活動，老年人和兒童要尤其小心。”在奧地利，壹名2歲的孩子在父母壹時照顧未及，坐在被高溫炙烤而過熱的汽車裏而不幸身亡。 歐洲的空調普及程度低也是造成上述後果的原因之壹。本來，歐洲夏天的炎熱並不嚴重，濕度也很低，普通家庭和餐館等公共場所空調也不多。記者當天走訪了巴黎15區內的10家咖啡店，發現只有壹家“美國連鎖店”星巴克的空調正在運轉。在普通的法國咖啡廳裏很難找到空調。據美國《紐約時報》報道，歐洲家庭平均空調安裝率不到10%。最近壹個月還出現了空調價格上漲40%的現象。 由於天氣炎熱，法國南部戈爾佩什核電站也暫時停止運轉。當天，國營電氣公司EDF中斷了古爾佩什核電站裏兩座核反應堆的運轉。這是因為冷卻水過熱超過了臨界值。德國政府也停止了格隆德核電站的運轉。如果酷暑持續下去，南部巴伐利亞州的兩座核反應堆也已決定將停止運轉。

한국어