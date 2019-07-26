孫楊為何高喊“尊重中國”. July. 26, 2019 07:41. by 尹承玉記者 touch@donga.com. 在本屆光州世界遊泳錦標賽上，中國遊泳明星孫楊成為“國際孤立者”。400米自由泳歷史上首次實現四連冠，200米自由泳也奪得金牌，但遭到了排斥。壹些運動員沒有登上孫楊站立的領獎臺，也拒絕拍攝紀念照。相當多的球員支持他們。 “反孫楊”情緒是以“孫楊憑借違禁藥物的力量獲得了金牌”的觀點為依據的。他在5年前被查出服用興奮劑時，只是輕描淡寫地被禁賽了3個月。但是去年，他用錘子砸碎裝有血液的興奮劑玻璃瓶，妨礙了檢查。公平是體育的生命，而最後的堡壘就是反興奮劑系統。孫楊犯下了動搖根基的“重大罪行”，至今沒有受到應有的懲罰。所以選手們參加了實力活動。 可是，孫楊的說法卻完全不同。他聲稱，興奮劑指控沒有根據，大國橫行霸道是問題的核心。遊泳是美國和歐洲的代表性白人體育項目。亞洲、非洲等壹直是邊緣國家。孫楊認為自己打破這個序列格局，因此主流勢力就會以興奮劑為借口進行“攻擊（牽制）”。實際上，此次侮辱孫楊的選手是澳大利亞和英國等英聯邦國家選手。 孫楊的說法似乎在哪裏聽到過。這與華為的相關中國邏輯相似。美國以中國通信企業華為違反對伊朗制裁措施為根據，從去年底開始對華為發起攻擊。後來美國又追加了因為華為擔任中國共產黨間諜、在“信息安全”上也存在問題的理論。對此，中國方面反駁說，在美國主導的信息技術市場上，中國（華為）在第五代（5G）技術等方面處於領先地位，美國為了對此進行牽制，實施了制裁。 專家們指出，雖然領域不同，但華為和孫楊的相關理論卻很相似，這是因為中國的體育只不過是國家宣傳工具。中國在軍事上、經濟上迅速崛起，進入21世紀後，中國開始熱衷於軟實力，並投入數十億美元。用實力（軍事、經濟等）壓制對方的外交方式是“硬實力”，而用文化和體育等打動對方的就是“軟實力”。“如果妳希望得到別人的關愛，那麽妳就要掌握軟實力，如果妳想成為別人恐懼的存在，妳就去熟悉硬實力。是這樣說的。 籃球明星姚明、田徑明星劉翔（跨欄）、遊泳明星孫楊等世界級選手並非空穴來風。這是與軟實力相關的投資的結果。仔細看來，而且集中在了由美國或歐洲國家掌握的項目。 但是，中國通過體育追求的不是吸引世界人心的魅力，而是中國最棒的霸權形象。是想通過選手的成果，將“Made in China”所覆蓋的低價形象改變成世界第壹的形象。因此，政府以勝利至上主義培養選手們。對違禁藥物等也表現出無法接受的態度。試圖不停地訓練，為國家做出貢獻。孫楊這次喊出了“不用尊重我，但應該尊重中國”，就是因為這個原因。 不僅僅是體育。中國為普及漢語和中國文化在世界各地建立孔子學院，在當地遭到批評，認為這是“共產黨的宣傳工具”，也體現了中國對軟實力的認識和局限。 對於這次孫楊的事情，中國遊泳協會批評說：“這是不能容忍的。”中國很可能維持目前的政策。這樣的話，與意圖相反，魅力資產就會減少，處處會有沖突。

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