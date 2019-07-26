水原後衛洪喆：“即使用上‘壞手’也要阻止C羅”. July. 26, 2019 07:41. by 李沅柱 takeoff@donga.com. “我來阻止。”“我來換克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•尤文圖斯•照片，以下簡稱C羅)的球衣。” 26日晚8時，在首爾世界杯體育場舉行的Hana One Q K聯賽明星聯隊vs尤文圖斯FC的友誼賽前夕，K聯賽的選手們之間出現了氛圍很好的緊張感。雖然25日的球迷簽名會和正式訓練等日程非常繁忙，但球員們還是異口同聲地表示：“能夠與世界級球星C羅一決高下，作為足球選手應該會收獲很好的經驗。” 特別是面對C羅的連續進攻，守門員趙賢佑(大邱)等防守隊員正躍躍欲試，表示“將盡力阻止世界級球星”。當天，在K聯賽明星聯隊集訓場所—首爾新羅酒店與記者們見面的趙賢佑表示：“無論對手是誰，我決心在比賽中以無失分來阻止他們。我會向那些將我選入明星聯隊的球迷們展現帥氣的撲救。”洪喆(水原)參加了在首爾中區乙支路韓亞銀行總行舉行的球迷簽名會，當被問到如何防守C羅的進攻時，他回答說：“為了K聯賽選手的自尊心，即使用上‘壞手’也要阻止C羅”，引起了球迷的一片笑聲。 作為K聯賽明星聯隊的老大哥，馳騁在最前方的李同國(全北)信誓旦旦地表示，將展開不輸給尤文圖斯的競技水平，奉獻一場讓球迷開心的比賽。他說：“球迷比任何時候都更加關註這場比賽，我們不會進行拖延時間的比賽。我們會做好充分準備，讓球迷在賽場上看到他們想要的進球慶祝動作。” 對於K聯賽明星聯隊的球員來說，C羅也是個“明星”。後衛金振亞(仁川)表示：“隊裏的大哥們讓我和尤文圖斯門將吉安路易吉•布馮交換球衣，我說我不要。我當然想和C羅交換球衣，但如果這不行，我想和自己盯防的球員交換球衣。”金甫炅(蔚山)也笑著說：“球員們之間也經常談論將和誰交換球衣的問題。雖然和C羅交換會很好，但競爭會很激烈，所以正在考慮是否應該尋找競爭率較低的選手。”金勝民 實習記者 成均館大學政治外交系 4年級 朱在镕 實習記者 韓東大學 媒體信息系畢業

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