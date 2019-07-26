三星將向合作企業提供歷史最大規模的323億韓元獎勵. July. 26, 2019 07:41. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子25日表示，將向271家半導體合作公司的職員發放323億韓元規模的上半年(1~6月)生產鼓勵金和安全獎勵。這是三星自2010年引入合作公司獎勵制度以來，以上半年為基準的最大規模。這可以解釋為，在日本出口限制、美中貿易紛爭等對外不利因素下，仍然要與轉包企業保持同步增長的意誌。 當天，三星電子向常駐負責半導體事業的Device Solution(DS)部門的各事業場所的1.9萬多名員工發放了共323.3億韓元的獎金。以上半年為基準，這比之前最高的去年(256.6億韓元)增加了26%。獎勵對象中包括生產和質量相關的勞動者、工廠設備維護及維修職員、清潔人員等。 公司相關人士表示：“三星為了實現半導體世界第一的目標，不僅需要尖端技術勞動力，更需要默默貢獻自己力量的合作公司員工。三星期待在正式的夏季休假來臨之際，鼓舞合作公司職員們的士氣，為搞活內需做出貢獻。” 實際上，財界(金融界)對合作公司的獎勵發放並不活躍。因為，有不少企業曲解說，本公司(外包公司)有意介入轉包企業。財界相關人士表示：“無論多麽想善意地幫助合作公司，在僵硬的國內勞資文化中都存在局限。如果企業沒有分享利益的意誌，那麽沒有理由冒著風險去爭取合作公司。” 三星電子正在擴大合作公司“重振雄風計劃”。從2010年到今年上半年，所提供的獎勵累計達3059億元。從去年開始，獎勵發放對象從第一批合作社擴大到第二批優秀合作社。運營“半導體精密配管技術學院(SfTA)”，還支援合作公司的人才培養。 5月，為半導體合作公司而設的“環境安全專門教育設施(三星電子DS部門合作公司環境安全學院)”正式運營。負責三星電子半導體電氣工程的Doowon ENG代表權泰旭(音)表示：“職員們的自豪感正在增強。以愉快的心情守護安全，獲得獎金，一箭雙雕。” 三星電子去年在共同發展委員會的共同成長指數評價中連續8年被評為最優秀等級。

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