“保護膜強化的”三星可折疊智能手機Galaxy Fold將於9月面世. July. 26, 2019 07:41. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子將於今年9月正式推出旗下首款可折疊式智能手機“Galaxy Fold”。今年2月公開後，因屏幕缺陷等引發品質爭議，將原計劃在美國上市的日期(4月)推遲了約5個月。 三星電子25日表示：“Galaxy Fold目前正在進行最終產品測試，計劃從9月開始在全球市場陸續上市。” Galaxy Fold在2月份公開時，受到了全球信息通信技術(ICT)業界的好評，華麗出道。但是三星電子向美國主要媒體提供的評論用產品中，部分出現了問題，因此全面保留了上市計劃。當時，△拆除顯示屏保護膜時畫面停止運轉 △半折疊顯示屏的“鉸鏈(Hinge)”部分的抗外部沖擊能力較脆弱 △異物很容易進入顯示屏和主機之間的細微縫隙等方面被指存在問題。 三星電子為了彌補上述問題，大幅加強了Galaxy Fold的設計及構造。首先，Galaxy Fold顯示屏上的屏幕保護膜被安裝在了邊框下面，使用者無法拆卸。在2月公開的Galaxy Fold中，該屏幕保護膜與邊框的間隔約為2毫米。在受到遭遇外部沖擊時表現較脆弱指責的鉸鏈上、下端新增加了保護帽，提高了耐久性。另外，鉸鏈和前後主體之間的縫隙已經縮小。 三星電子相關人士說：“我們在保持折疊展開智能手機的用戶核心體驗的同時，加強了結構，更好地保護產品不受外部沖擊及異物傷害。”Galaxy Fold折疊時是搭載4.6英寸屏幕的普通智能手機，但展開後屏幕會擴大到7.3英寸。打開的狀態下可以同時使用多個應用程序。 三星電子Galaxy Fold將於9月開始銷售，屆時全球市場上的折疊式智能手機競爭將全面展開。 因為華為在2月與三星電子同一時期公開了折疊式智能手機“Mate X”，同樣將上市產品。 雖然華為方面尚未正式公布上市日期，但據中國當地媒體等外電預測，最遲將於9月上市。

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