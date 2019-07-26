美國智庫學者批評日本：“三星和海力士不是華為”. July. 26, 2019 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 美國保守智庫“美國企業研究所”敦促日本取消限制規定，認為“日本限制出口引發的韓日矛盾只會幫助中國。”如果中國最大的通信設備企業華為的第五代（5G）移動通信市場控制力因此次事件而加大，對美國也是損失，因此尋求美國政府積極出面斡旋韓日首腦會談等，以消除韓日兩國矛盾。 國際貿易專家、曾任美國貿易代表辦公室顧問的該研究所研究員克勞德·巴菲爾德23日（當地時間）在題為《日本應停止欺淩韓國：三星和海力士不是華為》的文章中表示：“雖然不是想在韓日歷史問題上站在哪壹方，但（出口限制）顯示，日本進行了危險而破壞性的報復。”文章表示擔心稱：“就像美國制裁華為壹樣，日本也在阻止對韓國出口核心零部件。這將破壞世界電子產品的生產及供應網絡，增強中國搶占5G市場的力量。” 巴菲爾德強調：“美國壹直在勸說各國政府及企業，在引進5G無線網絡技術時排斥華為。不過，目前華為的競爭對手瑞典愛立信、芬蘭諾基亞能否與華為擁有的龐大資源展開競爭還不確定”，“相反，三星在幾年內（超越愛立信和諾基亞），具有了發展為‘第三方案’的潛力。使（三星）這壹方案處境危險的同盟，必須受到強烈反對。” 巴菲爾德再次強調：“為了解決韓日矛盾，雖然提到了提名特使、世界貿易組織內討論等，但是說服和施壓日本首相安倍晉三中斷出口限制是最為重要”，“在與中國展開重大的5G技術競爭時，絕不容許使盟國陷入困境。”

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