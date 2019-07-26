讓獅身人面像的國度沸騰的K-POP慶典. July. 26, 2019 07:41. by 李世亨 turtle@donga.com. “防彈少年團(BTS)不會來埃及嗎？” 24日(當地時間)下午，在埃及首都開羅藝術大學內的薩耶德達爾維什劇場舉行了“2019韓國流行音樂(K-POP)世界慶典埃及預選賽”。坐滿觀眾席的埃及年輕人用流利的韓語表達了對BTS等韓國明星的關心。他們在混亂的活動現場的出入口與韓國相關人士和僑民發生身體碰撞時低頭用韓語說“對不起”，表達歉意。 由韓國駐埃及大使館和韓國文化院主辦的當天活動，是為了選拔出參加今年10月在慶南昌原舉行的韓國流行音樂世界慶典的埃及代表所進行的比賽。歌唱和舞蹈部分各有6個隊，共12個隊參賽。參賽者們熱情地表演了BTS、4minute、BlackPink、Davichi等韓國歌手的歌曲和舞蹈。 歌唱部分是演唱Ailee的《Heaven》的Omnia Ibrahem Padel，舞蹈部分則由配合TOMORROW X TOGETHER(TXT組合)的《有一天頭上長了角》跳舞的AMM.Bro組合獲得。他們將與世界100多個國家選拔出來的隊伍再進行一次競選，如果最終選拔成功，他們將在10月參加正式活動。 1000多名觀眾在活動過程中一直高喊自己喜歡的韓國明星的名字，或在歌曲出來時跟著唱。韓國駐埃及大使尹汝喆(音譯)表示：“埃及韓流粉絲們從很久以前開始就自發地組織粉絲俱樂部，甚至還舉辦了韓國流行音樂演唱會，熱情非常高。期待不久的將來他們能與K-POP明星們見面。” 在阿拉伯地區人口最多的埃及(約1億人)，最近韓國文化院的韓國語和韓國料理講座的聽課競爭率分別達到6比1和30比1，韓流非常流行。去年，當地電視臺播放了電視劇《浪漫醫生金師傅》和《嫉妒的化身》。從上個月20日開始，韓國文化院邀請K-POP講師進行的為期一個月的“K-POP學院”也受到了極大的關註。K-POP學院共面向80名學員進行，當天參加活動的選手大部分都接受過該節目的教育。 與對韓國文化的熱切關註相比，在埃及還沒有舉辦過韓國歌手的演出。現實情況是，自從發生始於北非的民主化運動“阿拉伯之春”之後，兩國間直航航班也被取消，訪問變得比以前不便。

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