韓美情報部門從幾天前開始密切監視朝鮮發射導彈的征兆. July. 26, 2019 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 記者25日獲悉，韓美情報部門事先捕捉到朝鮮發射導彈的跡象並進行密切監視。偵察衛星和駐日美軍的RC-135系列偵察機和高空無人偵察機（UAV）等，都緊密註視著朝鮮的主要導彈基地和發射地區。 韓國政府消息人士表示：“朝鮮25日發射短程導彈的鹹鏡南道虎島半島，也是‘主要目標’。”因為包括5月9日發射的KN-23新型短程彈道導彈（SRBM）在內，該地區已多次進行導彈挑釁，所以是“需要註意的對象”。 實際上，從上周開始，就捕捉到了“異常征兆”。在韓半島上空的美國偵察衛星捕捉到了，裝載看似短程導彈的發射體的軍用卡車和雷達裝備以及兵力，被陸續部署在虎島半島壹帶。據悉，看似地對空導彈的裝備也重復著部分展開和撤回。相關情報立即通過駐韓美軍傳到了美國太平洋司令部和美國國防部，韓國軍方首腦層也時刻共享著相關情況。 此後，韓美情報部門把重點放在了發射導彈的可能性上，並密切關註了相關動向。特別是隨著朝鮮國務委員會委員長金正恩滯留在附近地區的事實被確認，警戒水位進壹步提高。因為金正恩委員長親自參觀發射現場的可能性很大。壹名消息人士表示：“金正恩委員長最近視察了擴充潛射導彈（SLBM）的新型潛艇，如果還視察了此次發射現場，朝鮮官方媒體可能會大規模公開相關內容。”

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