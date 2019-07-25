炫耀武力蹂躪東海上空的中國與俄羅斯，是時候展現“同盟的力量”了. July. 25, 2019 07:38. . 青瓦臺昨天表示，俄羅斯駐韓國大使館副武官就俄羅斯軍用飛機23日侵犯獨島領空壹事表示了深切的遺憾。這名武官向韓國國防部表示：“我認為，這是因為機械誤操作而進入了沒有計劃的區域。並不是有意侵犯。”但俄方的官方立場卻不同。俄羅斯國防部對侵犯領空本身予以否認，俄空軍的壹名司令還稱韓國空軍的警告射擊是“空中騷動”。 俄羅斯方面表示遺憾，是在有人指出青瓦臺沒有召開國家安全保障會議等、應對過於安逸之後，在壹天後才公開表示的內容。這是俄羅斯武官 非正式表態，與俄方官方立場迥異，其真實意圖令人懷疑。韓國國防部也把重點放在了俄羅斯的故意侵犯上。俄羅斯的雙重態度固然是問題，但青瓦臺圖省事、草率的看法已經超出了嚴重，到了危險無比的地步。雖然今後俄羅斯的立場變化也值得關註，但不能因為有了俄方的解釋就輕易結束歷史上第壹次對領空的侵犯。 中國和俄羅斯分別把擅自進入韓國防空識別區為理所當然，並把兩國在東海上空的聯合軍事演習正當化。俄國防部表示：“這是俄空軍和中國空軍首次在亞太海域執行聯合空中巡邏飛行。”有報道說，俄中雙方業已決定推動簽訂聯合演習和軍事技術合作的協定。這也預示著，今後中俄軍用飛機隨時有可能無視韓國防空識別區，出沒在東海上空。像這樣東海壹旦成為中俄展示武力的舞臺，韓半島周邊有可能成為東北亞新冷戰的對峙前線。 這種嚴峻的安全局勢要求韓國政府提高警惕，同時再次提醒作為韓半島防衛堅實基礎的韓美同盟的重要性。中俄正在巧妙地鉆挖最近因韓日矛盾而浮現的韓美日三國合作裂痕。特別是俄羅斯侵犯獨島領空企圖煽動韓日矛盾，僅從事件發生後日本提出的毫無根據的領土主張這壹點，就暴露無異。 訪問韓國的美國總統國家安全事務助理約翰·博爾頓昨天接連會見韓國政府高層官員，決定今後就中俄類似挑釁問題進行密切協商。同時，雙方還討論了霍爾木茲海峽的安全合作，即韓國軍隊的派兵問題。在東北亞安全框架可能發生改變的時期，與美國的同盟是我們絕對不可輕視的寶貴資產。這就是為什麽不能吝嗇於為鞏固同盟而進行合作的原因。

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