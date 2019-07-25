哭泣的哲學家. July. 25, 2019 07:38. . 壹個身穿黑衣的白發老人傷心地哭著。在巨大的地球儀前，雙手合十，懇切地祈禱著。透過黑色背景，從左側進來的強烈光線，在老人臉上刻畫出深深的皺紋和閉上眼睛的淚水。他到底是誰，為什麽而哭呢？ 17世紀荷蘭畫家約翰內斯·莫萊爾西畫的這個男人，是古希臘哲學家赫拉克萊托斯。他擁有萬物是變化的辯證思維，留下的名言有“善惡本是壹體”“生與死，年輕與年老相同”“我們不可能兩次踏進同壹條河流”等著名語錄。他的話和文章看似謎語，卻蘊含著深刻的哲學思想，對黑格爾和尼采等後世哲學家影響很大。 他出生於貴族家庭，但放棄了壹切地位，過著自由人的生活。他壹個人學習，自己探索，獲得了哲學的感悟，但他不僅是當代思想家，也是對普通人毫無顧忌的批評家。由於性格孤僻，他經常孤獨，患上抑郁癥，自己選擇了隱居者的生活。他自然而然地被稱為“黑暗的哲學家”“哭泣的哲學家”。 許多畫家把赫拉克萊托斯的肖像畫成悲傷和孤獨的象征，但莫雷爾西的這幅畫最為著名。雖然31歲時夭折的作品並不多，但他所畫的赫拉克萊托斯肖像以其大膽的結構，強烈的明暗對比和出色的人物表現，在當時也頗受矚目。 畫家在畫的左邊畫了壹個巨大的地球儀。這象征著世界。所以，白發的古代哲學家現在不是擔心個人的悲傷，而是擔心世界，流著悲嘆的眼淚。眼淚不是懦弱的表示，而是激情的表現。現代人所感受到的悲傷、孤獨和絕望的感情，不會比古代哲學家所感受到的少，那麽我們又是為什麽而流淚呢？這也許是這幅畫提出的問題。

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