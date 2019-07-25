身體年齡僅20歲的足球場上的野獸男C羅，“26日親眼去目睹吧”. July. 25, 2019 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “這是一只釋放出強大能量的‘球場野獸’。有時，他在賽前預言自己會上演帽子戲法，就會成為真正射進3球的魔法師。” 阿根廷足球英雄叠戈•馬拉多納(59歲)如此稱贊葡萄牙出身的世界級足球明星克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(34歲•尤文圖斯•照片，以下簡稱C羅)。 時速達34公裏的瞬間啟動速度和像是要撕裂球網一樣猛烈的射門，跳到空中旋轉180度後，雙臂伸直下來，上演特有的“暴雨慶祝動作”。 兼具“才能和天分”的球場巨星C羅將於26日與所屬球隊尤文圖斯一起來到韓國，參加晚上8時在首爾世界杯體育場舉行的尤文圖斯隊和K聯賽全明星隊的友誼賽。同樣作為足球運動員，與得到偶像待遇的C羅對決在即的K聯賽選手們也表現出了期待感。塞京亞(大邱)說：“我想拿到羅納爾多的球衣。我會說葡萄牙語，所以我比隊友們(交換球衣)更有優勢。” C羅曾5次獲得足壇最高權威獎“金球獎”，從2006∼2007賽季開始，每個賽季的進球都在20粒以上。韓國足球頭號選手孫興慜(托特納姆熱刺隊)表示，“C羅是我的絕對偶像。他通過很多努力，學會了用任何方法進球。” 為了保持球技，C羅10多年來除了跟隊訓練外，堅持每天3、4個小時，每周至少5次訓練，以增強敏捷性、耐力和速度等的體能訓練日程。C羅說，“我每天都在努力，爭取在球場上把所有的射門都轉化為進球。”據英國《鏡報》報道，去年測定的C羅身體年齡僅為20歲。體脂肪率為7%，低於職業足球選手的平均數值(約10%)；肌肉量為50%，高於平均數值(46%)。 在效力曼聯隊期間，與C羅同吃一鍋飯的法國後衛帕特裏斯•埃夫拉曾說過這樣一段趣事，“如果C羅中午邀請你吃飯，必須拒絕。”埃夫拉說：“訓練結束後，C羅邀請我到他家做客。餐桌上只有沙拉和雞胸肉。吃完飯，C羅開始踢球。最終我們進行了合練。C羅從來不會停止訓練。” 擔任K聯賽全明星隊主教練的全北隊主教練若澤•莫萊斯在擔任皇家馬德裏隊助理教練職務時，曾執教過C羅。他回憶道：“我們把徹底遵守系統訓練日程的C羅稱為機器人。” 在球場外，C羅也受到了全世界的歡迎。他以壓倒性的社交網絡服務(SNS)影響力為基礎與粉絲們進行溝通。 24日，據SNS營銷公司Hopper HQ發表的資料顯示，C羅的Instagram粉絲數為1億7280萬3418人，在全世界體育明星中排名第一。另外，通過刊登有關贊助商帖子等的Instagram的廣告收益為97.5萬美元(約11.48億韓元)，同樣排名第一。 以古銅色腹肌著稱的C羅，憑借自己名字的首字母和球衣號碼，打造了一款名為“CR7”的內衣品牌，並親自代言。 最近，他開始涉足香水、面包店、酒店事業等，顯示出企業家的面貌。 足球界最優秀的“話題制造者(issue maker)”羅納爾多在2007年以曼聯隊球員的身份與FC首爾隊進行比賽後，時隔12年再次來到韓國。他說：“很高興再次訪問韓國。我會和韓國球迷一起創造美好的回憶。”

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