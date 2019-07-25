中國國防白皮書首次明確提及薩德系統，猛批薩德“加劇緊張”. July. 25, 2019 07:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 中國國防部24日（當地時間）發表的《2019國防白皮書》中提到了“薩德”，並向韓美兩國亮出了兵刃。白皮書說，“美國在韓國部署薩德系統，嚴重損害了亞太地區的戰略平衡和安全利益”。 中國國防部當天發表了約90頁的白皮書，題目是《新時代的中國國防》。中國自1988年發行第壹本白皮書後，通常每兩年發行壹次。此次白皮書是2015年出版後時隔4年的第10次發表。特別是，4年前的白皮書長約20頁，但此次白皮書中包含了薩德、韓朝問題、美國、日本、澳大利亞、臺灣等多方面主題，露骨地強調了中國的主張。 白皮書說：“世界經濟和戰略重心正在向亞太地區轉移。在這個地區，大國之間博弈，給地區安全帶來了不確定性。美國在加強亞太軍事同盟、擴大軍事部署及幹涉的同時，給該地區增添了復雜因素。” 這表明中國在韓朝問題上也將發揮主導作用。白皮書特別強調自我評價稱：“雖然半島取得了積極進展，但仍然存在不確定性。中國在半島等紛爭地區發揮著政治上的建設性作用。” 中國對日本和澳大利亞也表現出了強烈的警惕。白皮書說：“日本為繞過戰後體制而改變軍事安全政策，軍事活動十分活躍。出現了對外指向性的軍事動向。”白皮書認為，澳大利亞也與美國加強軍事同盟，正在躍升為亞太地區的安保玩家。特別是在臺灣問題上，白皮書表示“堅持和平統壹和壹國兩制的方針。反對分裂中國的企圖和外國幹涉中國內政”，把矛頭指向美國。 中國還向在南亞地區展開競爭的印度也亮出了兵刃。白皮書說：“在南亞，印度和巴基斯坦有沖突。壹些國家的領土和海洋爭端、民族和宗教矛盾不斷發生。” 白皮書以表格形式介紹了當前的情況，稱“中國公開透明地公開國防開支及用途”。白皮書強調，在2012年至2017年國內生產總值（GDP）相比，中國的國防開支占比平均為1.3%，低於俄羅斯（4.4%）、美國（3.5%）、印度（2.5%）、和法國（2.3%）。

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