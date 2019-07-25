美國電子業界致函韓日兩國政府，“對日本出口限制表示擔憂”. July. 25, 2019 07:38. by 崔惠?, 柳根亨 herstory@donga.com,noel@donga.com. 美國電子業界對日本的出口限制表示擔憂，並致函韓日兩國政府，敦促盡快解決這壹問題。這是美國產業界首次對日本的措施正式發表意見。 據悉，在這種情況下，正在訪問美國的韓國通商交涉本部長柳明熙會見國會和政府人士，將向他們陳訴，韓國三星電子和SK海力士提供著占全世界半導體動態隨機存取存儲器（DRAM）需求72%的產品，並勸說他們采取行動。 美國半導體工業（SIA）協會、全美制造業協會（NAM）、國際半導體設備材料（SEMI）等6個協會24日向柳明熙和日本經濟產業大臣世耕弘成發出公開信。這些協會在公開信中說：“我們敦促兩國在尋求迅速解決的同時，不要使局勢進壹步惡化，以避免全球信息通信技術產業和制造業遭受長期損失。” 信中強調：“全球信息通信技術產業和制造業供應鏈互相復雜連接，並且依賴於在必要時可有效調配配件、材料、技術等的體系”，“日本和韓國在這種國際分工體系中發揮著重要作用。” 這些協會警告說，此舉也將令日本“自食其果”。信中說，“不透明、單方面的出口限制等政策變化，可能會導致供應鏈崩潰、發貨延遲等”，“從長遠來看，不僅對本國國內，也會對在外國經營工廠的企業和勞動者產生長期的負面影響。” 主導這壹公開信的美國半導體工業協會被認為是美國電子業界最具影響力的組織。由英特爾、高通、美光科技等5家美國知名半導體企業主導組建，每當美國半導體產業面臨危機時，都會強烈主張實行自衛。半導體業界相關人士評價稱：“美國從20世紀80年代中期開始對日本半導體產業進行近10年的攻擊時，這壹團體曾沖在前面”，“該團體可能會采取具體行動。”

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