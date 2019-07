BTS入圍“MTV音樂錄影帶大獎”4個部門的候選名單. July. 25, 2019 07:38. by 金起允記者 pep@donga.com. 來自韓國的世界級偶像團體防彈少年團(BTS)首次在美國大眾音樂頒獎典禮“2019 MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards)”上獲得了4個部門的提名。 MTV23日(當地時間)表示,收錄在BTS的專輯《靈魂地圖:人物角色》(MAP OF THE SOUL: PERSONA)中的主打歌《為渺小之物而作的詩(feat. Halsey)》入圍了最佳合作(BEST COLLABORATION)、最佳編舞(BEST CHOREOGRAPHY)、最佳藝術指導(BEST ART DIRECTION)、最佳K-POP(BEST K-POP)等4個部門的候選名單。由美國創作歌手Halsey制作的該歌曲的MV目前在YouTube上的點擊率超過了4億人次。 最佳藝術指導部門方面,參與制作的MU:E(朴振實、金寶娜)被列入候選人名單。今年新設的K-POP部門中,BTS、Black Pink、EXO等一起被提名。頒獎典禮將於下月26日在美國新澤西州的普魯登歇爾中心舉行。 有分析稱,BTS上個月在首爾和釜山舉行的4次粉絲見面會創造了超過4000億韓元的經濟效果。 高麗大學經營學院的扁柱賢教授和他所帶領的團隊在題為《防彈少年團(BTS)活動的經濟效果:以釜山、首爾的5場粉絲見面會為中心》的報告書中表示,將直接或間接的效果合算在內,共產生了4813億韓元的經濟效益。 這是推算企業收益、租場費、人工費、參加者住宿費等直接效果和地區內追加消費等間接波及效果所得出的結果。釜山地區粉絲見面會與每年10月舉行的釜山國際電影節相比,每天的經濟效益約高出5.5倍。 扁教授展望表示:“BTS粉絲見面會活動不僅激活了內需,也提高了外國人的旅遊需求創出。對地區均衡發展也會作出很大的貢獻。”

