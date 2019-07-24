停戰後俄羅斯首次侵犯韓國領空，要堅決應對侵犯主權. July. 24, 2019 07:56. . 昨天發生了俄羅斯軍用飛機兩次侵犯獨島附近韓國領空的事件。俄羅斯A-50預警機昨天上午強行闖入韓國防空識別區，盡管韓國戰鬥機升空進行攔截，但俄軍用飛機仍然侵犯了獨島領空。俄軍用飛機在受到韓國戰鬥機的警告射擊後逃離，但在20分鐘後再次侵犯領空，並在受到警告射擊後再次逃離。此前，中國兩架轟炸機和俄羅斯兩架轟炸機曾三次進入郁陵島附近的韓國防空識別區，但隨後離開。 這是1953年簽訂停戰協定後，其他國家軍用飛機首次侵犯韓國領空。這是中國和俄羅斯軍用飛機首次同時進入韓國防空識別區。俄軍用飛機侵犯領海的行為非常大膽和危險。在第一次侵犯中，俄羅斯軍機被警告射擊80余發，但仍然第二次侵入，遭到了280發警告射擊。雖然有必要觀察俄羅斯飛行員失誤的可能性，但從常識來看，這種行為應是有著明確的意圖。 中國和俄羅斯聯手在東海上進行演練，而且在這一過程中發生侵犯韓國領海的事件，值得關註。因為這與最近中國和俄羅斯表現出前所未有的合作關系，大幅加強軍事合作不無關系。美國和中國在霍爾木茲海峽和印度-太平洋地區展開戰略競爭，而在這裏俄羅斯則在幫助中國。上個月，美國和俄羅斯的艦艇在東亞發生了沖突。 近年來，中俄軍用飛機侵犯韓國防空識別區事件不斷增多。僅去年一年，中國就有8次無端闖入韓國防空識別區。無視事前通報義務的侵犯防空識別區行為也就那樣，但侵犯我國專屬主權所涉及的領空的行為是絕對不能容忍的。要堅決打擊侵犯主權的行為。青瓦臺向俄羅斯表示了抗議，外交部和國防部召見俄中兩國駐韓國大使和國防武官進行了抗議，但這還不夠。應該得到正式道歉和防止再次發生的承諾。 中俄的挑釁瞄準了韓美日三角合作的漏洞。日本試圖修改和平憲法等重新武裝，成為中俄軍事合作的名分，而最近愈來愈差的韓日關系則有可能助長中俄的誤判。如果朝鮮也加入其中，東海乃至東北亞將成為朝、中、俄三國的後院訓練場。這就是必須以強有力的韓美同盟為基礎，盡快恢復韓日關系的原因。

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