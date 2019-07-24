想象過嗎，市中心出現文化繁盛的胡同. July. 24, 2019 07:55. by 田承勳 raphy@donga.com. 首爾聖水洞、益善洞、延南洞、林蔭道、弘大...最近，在城市中心出現的“Hot Place(熱門場所)”基本上都是小胡同。因為韓屋或聯排住宅改造的咖啡屋、手工啤酒屋、飾品作坊不斷刺激行走在狹窄的胡同裏的行人的好奇心。 然而，在寬敞大道眾多的大規模新都市公寓園區裏，是感受不到這種胡同的氣息的。《胡同資本論》的作者延世大學教授牟宗麟表示：“人們的表情栩栩如生的老胡同和街道可以創造文化。而道路過寬，沒有連通性的新都市，則不存在成為旅遊目的地的情況。因為大企業購物中心無法創造文化。” 如果新都市沒有老胡同？ 那樣創造它不就行了嗎！ 今年5月進入水原廣橋新都市的“Alleyway廣橋”就創造了這樣一條不折不扣的胡同。中央公園旁約400米的空間註視著廣橋湖公園，這裏作為標榜“我們小區的文化胡同”的綜合文化空間，成為每天接待遊客1萬人次以上的熱點區域。 這與在江或湖邊建立的大部分國內樓盤打著“全家眺望圈”的旗號，卻像隔離墻一樣密密麻麻地建小區，建立一體式購物中心，獨占水邊風光的情況形成鮮明對比。Alleyway把公寓園區從湖裏擠到後面，前面建有廣場、胡同等開放空間。居民們將這裏當作接送子女上學、放學等的“捷徑”，自然而然地成了人們聚集的空間。 中央廣場矗立著世界著名現代藝術作家“考斯”的超大型藝術品《幹凈的石板》，到處可以欣賞格拉菲蒂的作品。接著在胡同裏慢慢走，就會遇到寺廟飲食大師正官大師(白羊寺天真庵住持)主持料理課的“鬥數庫房”和宅旁地、醬缸臺等。還有與首爾聖水洞有名的面包店“meal˚”、與全國青年農業人聯合直接交易的蔬菜店“多處”、前播音員金素英經營的小區書店“書籍發電站”、植物園和畫廊、快閃店等100多家個性十足的店鋪的相遇也很有意思。 在四季分明的我國城市中心，無論可吸入顆粒物(PM10)和雨水、酷暑還是寒冷，都可以盡情享受的室內購物中心建築是大勢所趨。但大型購物中心是只能乘坐汽車接近的封閉空間，而可以行走的開放空間胡同具有另一種魅力。 企劃Alleyway的建築公司專務宋玉子(音)說：“胡同裏，在陽光、風和雨中與大自然交流，享受風景，與人見面。代替購物中心，建造胡同雖然是一種冒險之舉，但人們在戶外空間體驗快樂行為，逐漸確認了胡同所具有的文化力量。”

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