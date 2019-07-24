韓國男子水球隊在世界遊泳錦標賽上斬獲歷史首勝. July. 24, 2019 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. “原本希望取得一場勝利，多虧了國民們的助威才得以實現目標。” 23日，韓國國家男子水球隊在光州南部大學水球賽場舉行的光州世界遊泳錦標賽男子水球第15、16名爭奪戰中，以17-16(3-3、2-2、4-5、3-2)戰勝新西蘭隊。以主辦國身份首次參加世界遊泳錦標賽的男子水球代表隊在最後一場比賽中取得了歷史首勝，以第15名的成績結束了本次比賽。 包括小組賽在內，兩隊均4戰皆負，都渴望贏得一場勝利。雖然比賽很有可能變成提前泄氣的“倒數第一爭奪戰”，但是到第4局為止，兩隊進行了32分鐘你來我往的膠著比賽。韓國隊在11比12落後的比賽結束前32秒，憑借權永均(音譯，下同)的射門扳平了比分，新西蘭隊創造的1比1機會則被守門員李鎮宇擋出，至此常規比賽時間兩隊平分秋色。在戲劇性地來到的點球大戰中，韓國隊5人全部進球，新西蘭隊第二個射手尼古拉斯•斯坦科維奇的射門被李鎮宇擋出。戲劇性地扳平比分的主人公權永均作為最後一名點球手，在進球後高舉雙臂，表達了贏得歷史首勝的喜悅之情。包括前來為國家隊比賽助威的總統夫人金正淑女士在內的韓國觀眾大聲呼喊著“大韓民國”。 賽後，韓國隊隊長李善旭表示：“這場勝利似乎給那些擁有夢想的希望之星們帶來了‘我們也可以做到’的自信。”守門員李鎮宇對於自己點球大戰中的出色發揮表示：“看到對方的眼睛，感覺晃動的眼珠好像在看我的右面，所以就朝那邊飛去了。令在場觀眾大笑不已。”一直指導代表隊的李承宰教練表示：“哈薩克斯坦或日本即使是亞洲國家也具備世界級的球技。我們也得到支援，經過轉地訓練等，相信也會有不錯的競技狀態。”

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