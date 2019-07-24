日本防衛大臣：“不考慮廢除《韓日軍事情報保護協定》”. July. 24, 2019 07:55. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本防衛大臣巖屋毅23日表示，“日本沒有考慮廢除《韓日軍事情報保護協定》”。巖屋當天在例行記者會上表示：“考慮到本地區的和平與穩定，美日、韓日、韓美日聯合非常重要。”他強調：“需要聯合的課題，就是韓國鞏固聯合。” 2016年11月生效的《韓日軍事情報保護協定》有效期為1年。在協定到期90天前（8月24日），沒有任何一方通知終止意向的，協定將自動延長一年。日本為了牽制朝鮮和中國，一直重視與韓國的安保合作，對延長《韓日軍事情報保護協定》也持積極態度。但隨著本月4日日本加強對韓國的半導體出口限制，情況發生了變化。青瓦臺國家安保室長鄭義溶表示：“雖然現在的立場是維持《韓日軍事情報保護協定》的立場，但可以根據情況重新討論。” 日本政府雖然希望與韓國進行安全合作，但依然堅持限制出口的主張。《朝日新聞》23日報道說：“日本外務省和經濟產業省召集主要國家駐東京大使館相關人士舉行了說明會。”說明會持續了約1個小時，約有20名大使館職員參加。據悉，日本方面在說明會上仍然反復強調，“出口限制與強制征用問題無關”。 據分析，此次說明會是針對最近美國彭博社、《華爾街日報》、英國《經濟學家》和《金融時報》等西方權威媒體接連批評日本措施而舉行的。特別是當天晚上在瑞士日內瓦世界貿易組織一般理事會上，韓日兩國因限制出口問題形成對抗後，日本為引導國際輿論，做出了上述安排。22日，日本政府僅以韓國媒體駐東京記者團為對象舉行了說明會，但由於堅持單方面主張，受到了“沒有說明的說明會”的批評。

한국어