“將危機轉化為機遇”…LG顯示器將投資3萬億韓元. July. 24, 2019 07:55. by 許桐準 hungry@donga.com. LG顯示器公司連續兩個季度出現虧損，今後的業績前景也不明朗，在這種情況下，LG顯示器仍決定向國內有機發光二極管(OLED)工廠追加投資3萬億韓元。這可以解釋為，公司不拘泥於眼前的不景氣，而是從長遠的觀點出發，持續進行設備投資。 LG顯示器23日表示，將向京畿道坡州市P10工廠內的10.5代OLED生產線投資3萬億韓元。這是自2017年投資2.8萬億韓元後，時隔2年的大規模投資。2023年擴建完成後，65英寸以上OLED的月產量將由現在的3萬張增加到4.5萬張。 LG顯示器計劃通過先發制人的設備投資，進一步加強在超大型電視機市場上的競爭力。目前，銷售OLED電視的全球電視企業共有15家，各公司每年增加電視產量，去年OLED面板銷量突破290萬張。據市場調查機構IHS Market透露，OLED面板銷售量到2022年有望擴大到1000萬張。另外，在整體電視市場上，OLED電視的銷售比重也將從去年的5.7%逐漸擴大到2023年的10.4%。 不過從短期來看，OLED面板市場並不樂觀。由於中美貿易糾紛，電視制造商和零售商普遍采取保守經營策略，面板需求降幅大於預期。由於日本限制出口，產量的變化也令人擔憂。據悉，LG顯示器在產品制作上雖然不使用日本產氟聚酰亞胺(Fluorine Polyimide)，但為了在出口限制持續的情況下應對市場變化，正在制定對策。 與此同時，LG顯示器計劃利用卷軸顯示器或透明顯示器等差別化技術，積極創造新市場。公司方面介紹說：“坡州市8.5代生產線和中國廣州8.5代生產線將生產各地區最優化尺寸的產品，提高生產效率和市場應對能力。” LG Display首席財務官(CFO•專務)徐東熙表示：“作為唯一一家擁有小型到超大型全系列產品OLED接口的企業，計劃通過下半年開始正式的量產，將機會因素最大化，並加快產業結構的重組。” 另外，LG顯示器當天發布公告稱，今年第二季度(4月至6月)的銷售額為5.3534萬億韓元，營業損失3687億韓元。銷售額與前一季度相比減少了9%，營業利潤也繼前一季度(1320億韓元)後繼續出現赤字。

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