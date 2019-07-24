俄羅斯環保組織向迪卡普裏奧發SOS信號. July. 24, 2019 07:55. by 孫宅均 sohn@donga.com. BBC廣播公司22日報道稱，一直積極參與環境保護活動的美國電影演員萊昂納多•迪卡普裏奧(45歲)的Instagram(@leonardodicaprio)在帖子下爆發性地出現了“請拯救俄羅斯的貝加爾湖”的斯拉夫文字(俄文)呼籲跟帖。 BBC表示：“突然之間貼有‘#SaveBaikal(請救救貝加爾)’、‘#CleanRussia(幹凈的俄羅斯)’等標簽的數千條俄文跟帖出現了迪卡普裏奧的Instagram下，一時間讓粉絲有些暈頭轉向。” 據悉，將迪卡普裏奧稱為“Levushka(萊昂納多的俄羅斯名字)”，求助留言接連不斷地湧現是從18日某俄語新聞服務Instagram賬號(@ves＿ulan＿ude)上傳“請大家在迪卡普裏奧的帖子下留下保護貝加爾湖的相關信息，尋求幫助吧”的文字後出現的。 報道位於貝加爾湖東南沿岸的俄羅斯聯邦布裏亞特共和國首府烏蘭烏德的新聞的該賬號寫道：“迪卡普裏奧是著名的環境運動家，希望大家在他的Instagram帖子下面留下文字和標簽，呼籲其加入到貝加爾湖保護運動中來。” 在迪卡普裏奧近一周來上傳到自己的Instagram上的帖子下面，俄文跟帖達到了數千條至2萬條。一位網民寫道：“作為‘兄弟’，拜托關註一下俄羅斯環境面臨的危機。”迪卡普裏奧在2010年訪問俄羅斯時接受某地方媒體采訪時曾表示：“奶奶是俄羅斯人。”當時，俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見了迪卡普裏奧，普京對他說：“你一定會為自己擁有俄羅斯血統而感到自豪。” 迪卡普裏奧在2016年奧斯卡金像獎頒獎典禮上發表最佳男主角獲獎感言時，呼籲“全世界的領導者都要與環境汙染作鬥爭”，他一直熱心地參與環保運動。1998年，他還通過慈善財團向環境保護項目捐贈了1億美元(約1179億韓元)。作為世界上最大的淡水湖，貝加爾湖正面臨嚴重的水汙染和非法捕撈的威脅。

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