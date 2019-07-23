國王去世，天氣陰沈. July. 23, 2019 07:31. . 公元前323年6月11日，亞歷山大大帝去世，享年30出頭。地點是世界上最古老的城市之壹巴比洛尼亞，在被他所滅的波斯帝國宮殿裏。那天，在宮廷的波斯士官平靜地在粘土板上記錄下：“國王死了，天氣陰沈。”這壹粘土板在大英博物館展出。 亞歷山大的理想是壹個世界。雖然話說得很漂亮，但這是通過戰鬥和屠殺形成的帝國。當然，沒有亞歷山大也不會是沒有戰爭的平靜世界。亞歷山大本人似乎認為，壹個被強大權力整合的世界是由合理、和平和繁榮支配的理想社會。 臨死之前，亞歷山大啟動了自己的全球化計劃。解除了強烈支配軍隊內部的馬其頓中心主義。馬其頓軍隊的光榮和象征——長槍部隊和被稱為“銀盾部隊”的希帕斯皮斯特老兵退伍，並補充了亞洲新兵。他穿著波斯皇帝的服裝，行皇帝的禮，讓自己的手下將軍們與波斯貴族結婚，聲稱自己是埃及神阿蒙的兒女。 他肅清或排斥了強烈反對他全球化的將軍和官僚。曾是自己老師亞裏士多德親戚的士官卡利斯特內斯也被趕了出來。也有記錄稱他遭到了殺害。對於這些令人震驚的措施，同時出現了血統主義、感情主義和利己主義的反抗。雖然他有足夠的勇氣和膽量去對抗它，但命運沒有允許。毒殺說也壹直在流傳。最後，他留下遺言，要求把自己以埃及方式進行防腐處理，埋在埃及的阿蒙神廟旁。這是對世界人民的最後壹次嘗試，也是唯壹壹次成功的嘗試。如果亞歷山大活得再長壹點，夢想就會實現嗎？我認為不是。法律也好，刀槍也好，都不能強制改造世界。後來，羅馬之所以能夠建立帝國，是因為在法律和軍靴下蘊含著精神和文化。

한국어